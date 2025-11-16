Un fallo de culpabilidad dejó al “Clan Sena” a las puertas de la perpetua

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
En solo 10 días se hará la audiencia de cesura para definir las condenas. Hubo llantos y mucha emoción en una jornada histórica
En medio de una fuerte expectativa, el jurado popular elegido para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, alcanzó un veredicto de culpabilidad para seis de los siete acusados, entre ellos el poderoso “Clan Sena”.
El principal imputado, César Sena (21), fue declarado responsable por el femicidio, mientras que a su padre, Emerenciano Sena (61), lo ubicaron como partícipe necesario del crimen. En tanto, la madre del joven, Marcela Acuña (53), quedó como partícipe primaria. Por eso el grupo completo tendrá un inexorable destino: el de la prisión perpetua.
Por su parte, Gustavo Obregón (44) fue declarado culpable por encubrimiento al igual que Gustavo Melgarejo (31) y Fabiana González (38), quien además recibió un agravante.
La única no culpable, Griselda Reynoso (44), ya fue puesta en libertad o estaba camino a quedar en esa situación, tras cumplimentar los trámites de rigor.
“En los próximos días se fijará la audiencia de cesura”, consignó Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero, la mamá de la víctima.
Por su parte, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, confirmó que va a recurrir el fallo: “Mi cliente está normal, era una de las posibilidades del veredicto”.
El letrado agregó que Acuña “está tranquila”, porque “ya sabía” que el jurado iba a declarar su culpabilidad.
Tras la lectura del veredicto, la magistrada les informó a los jurados que la ley les impone que no revelen jamás lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones. En línea con ello, les pidió que eviten contacto con la prensa. “No les deben ninguna explicación o justificación a nadie”, les indicó.
El jurado popular comenzó a deliberar el viernes al mediodía. Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 horas de ese día. Sin embargo, no llegaron a una definición, por lo que se resolvió un receso hasta ayer sábado, en horas de la mañana, para continuar.
“En casos complejos como este, con tantos imputados, testigos y opciones de veredictos, es normal que se extienda el debate”, explicaron fuentes judiciales.
Obregón y González, los colaboradores más cercanos del matrimonio Sena, podrían recibir una pena de hasta seis años de prisión, pero la falta de antecedentes y la colaboración que el lugarteniente de Emerenciano brindó a los investigadores podrían beneficiarlo y dejarlo muy cerca de recuperar la libertad por el tiempo que ya pasó en prisión.
A Melgarejo, casero del campo, le quitaron los agravantes y la pena máxima se reduce a tres años, con lo cual es casi un hecho que saldrá de la cárcel una vez que se realice la audiencia de cesura de pena.
Se trató del fallo N° 86 que se dicta por jurado popular en Chaco. Voceros judiciales dijeron que fue el más complejo, por la cantidad de imputados, los cuestionamientos constantes de las partes y el hecho de que en el banquillo de los acusados estaban tres integrantes de una familia que había amasado poder a base de piquetes y aprietes al poder político de turno.
“Solo puedo decir gracias”, expresó, emocionada, la tía abuela de la víctima al salir del edificio junto a sus allegados. Gloria Romero, la mamá de Cecilia, no estuvo presente, aunque luego manifestó las sensaciones que le dejó el fallo a través de una publicación en redes sociales.
El fallo del jurado fue celebrado en las calles. Significó el fin para una forma de ejercer poder
El fiscal Martín Bogado sostuvo que el fallo podría marcar un precedente “por la trascendencia del caso y la imparcialidad del jurado” y agregó: “Es una satisfacción hacer justicia por una chica, por lo que sufrió, por lo que pasó. Me siento muy identificado, tengo cuatro hijas, y esto era un desafío para mí”.
También se mostró satisfecha otras de las integrantes del equipo fiscal, Nelia Velázquez, quien destacó que este juicio marca “un antes y un después para la Justicia” de Chaco y que “una vez más se demostró que se puede confiar en el pueblo”.
“Todo fue muy difícil y muy largo, pero estamos felices de haber llegado a este final”, expresó, a su turno, la jueza Fernández.
Ya entrada la tarde, solo restaba trasladar a los condenados detenidos y hasta que los efectivos penitenciarios no lo hicieron con el último, los manifestantes siguieron -aunque en menor número- atentos en la plaza, teñida de rosa y con los ánimos un poco más calmados, como suele ocurrir luego de liberar una gran tensión acumulada durante tanto tiempo.
Cecilia fue asesinada en 2023. Su cuerpo nunca apareció / web
