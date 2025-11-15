El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un motociclista con un plástico de moto incrustado

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
El tránsito se cobró otra vida en La Plata. La víctima fatal es un hombre de 53 años, agente del Servicio Penitenciario Bonaerense que viajaba a bordo de su motocicleta cuando impactó contra un Chevrolet Meriva.
El trágico hecho ocurrió esta tarde en la intersección de 31 y 522, de Ringuelet. Efectivos de la comisaría 11ª intervinieron en lo que se caratuló como “Homicidio culposo”.
La víctima fue identificada como Raúl Néstor Barrenechea, de 53 años, vecino de la zona. Murió debido a las graves heridas, llegando al hospital con un plástico del rodado incrustado en el cuerpo.
La conductora del automóvil Meriva es una mujer de 43 años que resultó ilesa. Tanto el Chevrolet como la motocicleta Rouser 250 cc quedaron incautados.
Las causas del choque fatal son materia de investigación. Al llegar, efectivos policiales constataron la presencia de la conductora que no sufrió lesiones mayores, y del motociclista que se llevó la peor parte.
El hombre sufrió “fractura expuesta, plástico de rodado incrustado en el tórax y pocos signos vitales”. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital de Gonnet donde se confirmó el deceso. En el lugar se desplegó un operativo para las pericias.
