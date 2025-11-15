Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Política y Economía

Comerciantes de La Plata, con más dudas que certezas

Comerciantes de La Plata, con más dudas que certezas
15 de Noviembre de 2025 | 20:25

Escuchar esta nota

Las expectativas de los empresarios platenses exhiben un comportamiento ambivalente. El Índice de Expectativas Empresariales que elabora el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP señaló en octubre una mejora del 2% respecto al trimestre anterior, pero también marcó un retroceso del nueve por ciento frente a igual mes de 2024. 

El contraste reafirma un rasgo que sorprende a los especialistas: después de once trimestres consecutivos con ventas en baja, la evaluación general del escenario económico conserva cierto nivel de estabilidad, aunque comienza a detectarse un freno más claro en las decisiones de inversión.

El estudio indica que la inversión es la variable con mayor deterioro. Su desempeño se ubicó en el mismo nivel que el índice general, lo que implica un descenso para un rubro que históricamente se movía por encima del promedio. 

Entre los comerciantes y empresarios de servicios predomina la inquietud por la falta de demanda, aun cuando la inflación dejó de ocupar el primer lugar entre los obstáculos que enfrentan. Solo el veintisiete por ciento la mencionó como problema en octubre, muy por debajo del sesenta y siete por ciento que la señalaba hace dos años. En cambio, crecieron las menciones a los costos de servicios públicos y a la presión impositiva.

Las expectativas vinculadas con las ventas mantienen un saldo positivo, aunque más tenue. El cuarenta y siete por ciento de los encuestados espera un aumento en el próximo trimestre y el ocho por ciento prevé una baja. La diferencia neta sigue en terreno favorable, pero retrocede frente al período anterior.

De todos modos, las ventas continúan por encima del nivel general del índice y confirman el peso que tiene el consumo en la actividad económica de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿hasta cuándo lloverá?

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Confusión y sorpresa por los impuestos

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Últimas noticias de Política y Economía

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”

El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales

Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Espectáculos
Oasis encendió la noche de River: comenzó el primero de sus shows en el Monumental
Entre lágrimas: el difícil presente de More Rial presa en Magdalena
La China Suárez y Mauro Icardi confirman el casamiento: “Soy vengativa” y “Vamos a festejar el divorcio con Wanda”
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Deportes
Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera Nacional
Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final
Almuerzo de exjugadores triperos
El comunicado de la familia Armani tras la explosión en Ezeiza: “Queremos agradecer la preocupación"
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
“No estamos pidiendo plata”: familia de Lumpenbola advierte sobre una estafa tras la muerte del artista platense
Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente y sin pericias hasta el lunes
El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años
Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla