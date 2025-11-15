FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
FOTOS | La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral
Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente
Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Paritarias bonaerenses: la Provincia convocó a estatales para discutir un nuevo aumento
La China Suárez y Mauro Icardi confirman el casamiento: “Soy vengativa” y “Vamos a festejar el divorcio con Wanda”
Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años
Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
Chile elige presidente, entre el miedo, la esperanza y el hartazgo
Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Emerenciano y Marcela Acuña
El acuerdo Milei-Trump y el involucramiento de EE UU: una nueva versión de las relaciones carnales
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
"Es la primera vez en La Plata": milagro y felicidad por un singular nacimiento de trillizos que sucede uno en un millón
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
Fuerte choque en La Plata: un auto terminó incrustado en una pared y hay un herido
Se develó el misterio del "micro fantasma" en un barrio de La Plata: de qué se trata
VIDEO.- Alarmante incendio y tensión en la ruta 2 a la altura de La Plata
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Accidente en Diagonal 80: una motociclista resultó herida tras despistarse y caer al asfalto
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este sábado 15 de noviembre
VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Plaza Moreno se vistió con todo el color para vivir un sábado a puro sol. La Plata en Flor, el evento que convocó a los fanáticos de las plantas, continúa con su segunda jornada mientras que en minutos comienzan los festejos por el aniversario 143º de la capital bonaerense.
A partir de las 18:00, la Municipalidad llevará adelante la propuesta musical "Piazzolla Electrónico", a cargo del reconocido músico y compositor Nico Sorín. El espectáculo tendrá lugar en las Escalitas de la Catedral (14 entre 51 y 53), donde los vecinos podrán disfrutar de una experiencia singular que fusiona los clásicos del tango de Astor Piazzolla con innovadoras sonoridades electrónicas. Esta propuesta busca realizar un homenaje contemporáneo, que une tradición y modernidad en un marco emblemático de la ciudad.
La participación es libre y gratuita, y será una oportunidad única para vivir una tarde llena de música en un entorno abierto y accesible, con una puesta en escena que promete sorprender y emocionar a todos los asistentes. Este show será el espectáculo inicial de la Semana de la Música, una propuesta organizada por la Municipalidad de La Plata que tendrá lugar del 15 al 22 de noviembre para promover el espíritu cultural de la capital bonaerense.
De este modo, durante ocho días los vecinos podrán disfrutar de espectáculos de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros, que se sucederán en escenarios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, Plaza Moreno, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, el Playón Estación Provincial Meridiano V y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.
La propuesta busca fortalecer el vínculo de la comunidad con su cultura musical, promoviendo la participación activa y el disfrute en un espacio público. Además, invita a los vecinos a acercarse, disfrutar y compartir estas propuestas en el marco de una semana especial dedicada a la música.
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
Fotos: Demian Alday
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí