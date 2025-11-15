Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

La Ciudad

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral
15 de Noviembre de 2025 | 19:04

Escuchar esta nota

Plaza Moreno se vistió con todo el color para vivir un sábado a puro sol. La Plata en Flor, el evento que convocó a los fanáticos de las plantas, continúa con su segunda jornada mientras que en minutos comienzan los festejos por el aniversario 143º de la capital bonaerense. 

A partir de las 18:00, la Municipalidad llevará adelante la propuesta musical "Piazzolla Electrónico", a cargo del reconocido músico y compositor Nico Sorín.  El espectáculo tendrá lugar en las Escalitas de la Catedral (14 entre 51 y 53), donde los vecinos podrán disfrutar de una experiencia singular que fusiona los clásicos del tango de Astor Piazzolla con innovadoras sonoridades electrónicas. Esta propuesta busca realizar un homenaje contemporáneo, que une tradición y modernidad en un marco emblemático de la ciudad.

La participación es libre y gratuita, y será una oportunidad única para vivir una tarde llena de música en un entorno abierto y accesible, con una puesta en escena que promete sorprender y emocionar a todos los asistentes. Este show será el espectáculo inicial de la Semana de la Música, una propuesta organizada por la Municipalidad de La Plata que tendrá lugar del 15 al 22 de noviembre para promover el espíritu cultural de la capital bonaerense.

De este modo, durante ocho días los vecinos podrán disfrutar de espectáculos de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros, que se sucederán en escenarios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, Plaza Moreno, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, el Playón Estación Provincial Meridiano V y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

La propuesta busca fortalecer el vínculo de la comunidad con su cultura musical, promoviendo la participación activa y el disfrute en un espacio público. Además, invita a los vecinos a acercarse, disfrutar y compartir estas propuestas en el marco de una semana especial dedicada a la música.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Fotos: Demian Alday

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Confusión y sorpresa por los impuestos

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora

VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Últimas noticias de La Ciudad

Puesta en valor de Plaza España: cuáles son las empresas que se presentaron a licitación

La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA

Alerta “Amarillo” en La Plata: se acercan las tormentas, ¿a qué hora lloverá?
Deportes
Nueva baja en Estudiantes y José Sosa pelea la titularidad ante Argentinos, en busca de los Octavos de final
Almuerzo de exjugadores triperos
El comunicado de la familia Armani tras la explosión en Ezeiza: “Queremos agradecer la preocupación"
Conflicto en Gimnasia: el equipo de salud reclama falta de pago desde julio
¿Cómo termina el año del Lobo?
Policiales
Incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: el informe del Ministerio de Ambiente
El tránsito se cobró otra vida en La Plata: murió un penitenciario por las graves heridas
Liberan la Autopista La Plata tras choque mortal: quién era la víctima de 11 años
Identificaron a la psiquiatra hallada sin vida en City Bell: qué se sabe hasta ahora
Se incendia una fábrica textil en Villa Celina
Espectáculos
La China Suárez y Mauro Icardi confirman el casamiento: “Soy vengativa” y “Vamos a festejar el divorcio con Wanda”
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
Reabre el MACLA con dos muestras y una activación
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla