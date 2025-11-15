FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Plaza Moreno se vistió con todo el color para vivir un sábado a puro sol. La Plata en Flor, el evento que convocó a los fanáticos de las plantas, continúa con su segunda jornada mientras que en minutos comienzan los festejos por el aniversario 143º de la capital bonaerense.

A partir de las 18:00, la Municipalidad llevará adelante la propuesta musical "Piazzolla Electrónico", a cargo del reconocido músico y compositor Nico Sorín. El espectáculo tendrá lugar en las Escalitas de la Catedral (14 entre 51 y 53), donde los vecinos podrán disfrutar de una experiencia singular que fusiona los clásicos del tango de Astor Piazzolla con innovadoras sonoridades electrónicas. Esta propuesta busca realizar un homenaje contemporáneo, que une tradición y modernidad en un marco emblemático de la ciudad.

La participación es libre y gratuita, y será una oportunidad única para vivir una tarde llena de música en un entorno abierto y accesible, con una puesta en escena que promete sorprender y emocionar a todos los asistentes. Este show será el espectáculo inicial de la Semana de la Música, una propuesta organizada por la Municipalidad de La Plata que tendrá lugar del 15 al 22 de noviembre para promover el espíritu cultural de la capital bonaerense.

De este modo, durante ocho días los vecinos podrán disfrutar de espectáculos de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros, que se sucederán en escenarios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, Plaza Moreno, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, el Playón Estación Provincial Meridiano V y el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

La propuesta busca fortalecer el vínculo de la comunidad con su cultura musical, promoviendo la participación activa y el disfrute en un espacio público. Además, invita a los vecinos a acercarse, disfrutar y compartir estas propuestas en el marco de una semana especial dedicada a la música.