Policiales

Revuelo en City Bell: hallan sin vida a una reconocida psiquiatra y crece el hermetismo en la investigación

Revuelo en City Bell: hallan sin vida a una reconocida psiquiatra y crece el hermetismo en la investigación
15 de Noviembre de 2025 | 13:54

Escuchar esta nota

Una profunda conmoción se vive en City Bell tras el hallazgo sin vida de una psiquiatra de 65 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su vivienda ubicada sobre la avenida Cantilo, entre 15A y 17. La mujer, que vivía sola, fue descubierta en circunstancias que todavía se investigan y que presentan varias interrogantes.

Fuentes policiales confirmaron a EL DIA que la víctima fue hallada tendida en el interior de la propiedad y, si bien aún no se difundieron detalles oficiales sobre la causa de muerte, allegados y personas del entorno describieron una escena “desordenada” y con “mucha sangre” en varios ambientes de la casa. 

Desde ámbitos judiciales y policiales se mantiene un estricto hermetismo y sólo señalaron que se aguardan resultados periciales y la autopsia para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. “Se trabaja con mucha cautela”, indicaron voceros consultados, remarcando que por ahora no hay información concluyente sobre si se trató de un homicidio, un accidente o un hecho autoinfligido.

El caso generó fuerte revuelo entre vecinos de la zona, quienes definieron a la profesional como “una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”. Personal policial, peritos y la fiscalía de turno permanecieron largas horas en la escena recolectando elementos de prueba.

La investigación continúa abierta y se esperan definiciones oficiales en las próximas horas.

