Revuelo en City Bell: hallan sin vida a una reconocida psiquiatra y crece el hermetismo en la investigación

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
Alerta amarillo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento: una fuerte tormenta llega a La Plata
En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
"Es la primera vez en La Plata": milagro y felicidad por un singular nacimiento de trillizos que sucede uno en un millón
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
Fuerte choque en La Plata: un auto terminó incrustado en una pared y hay un herido
VIDEO.- Alarmante incendio y tensión en la ruta 2 a la altura de La Plata
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Accidente en Diagonal 80: una motociclista resultó herida tras despistarse y caer al asfalto
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este sábado 15 de noviembre
VIDEO. Buscan al depredador sexual que guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Bomberos de La Plata, Berisso y Ensenada se sumaron a combatir el incendio en el predio industrial de Ezeiza
El Coro del Hospital Sbarra de La Plata dará un concierto esta tarde para celebrar su 25º Aniversario
Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda
VIDEO.- Explosión y catástrofe en Polo Industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada
Un brutal paso más de violencia escolar, con varias personas golpeadas
Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una profunda conmoción se vive en City Bell tras el hallazgo sin vida de una psiquiatra de 65 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su vivienda ubicada sobre la avenida Cantilo, entre 15A y 17. La mujer, que vivía sola, fue descubierta en circunstancias que todavía se investigan y que presentan varias interrogantes.
Fuentes policiales confirmaron a EL DIA que la víctima fue hallada tendida en el interior de la propiedad y, si bien aún no se difundieron detalles oficiales sobre la causa de muerte, allegados y personas del entorno describieron una escena “desordenada” y con “mucha sangre” en varios ambientes de la casa.
Desde ámbitos judiciales y policiales se mantiene un estricto hermetismo y sólo señalaron que se aguardan resultados periciales y la autopsia para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. “Se trabaja con mucha cautela”, indicaron voceros consultados, remarcando que por ahora no hay información concluyente sobre si se trató de un homicidio, un accidente o un hecho autoinfligido.
El caso generó fuerte revuelo entre vecinos de la zona, quienes definieron a la profesional como “una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”. Personal policial, peritos y la fiscalía de turno permanecieron largas horas en la escena recolectando elementos de prueba.
La investigación continúa abierta y se esperan definiciones oficiales en las próximas horas.
LE PUEDE INTERESAR
Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
NOTICIA EN DESARROLLO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí