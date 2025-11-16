Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

DESDE LAS 20.15 CON EL ARBITRAJE DE DARÍO HERRERA. TELEVISA ESPN PREMIUM

Boca busca asegurarse el primer puesto de la Zona A ante un ambicioso Tigre

El Xeneize quiere terminar la fase regular en lo más alto. Mientras que el Matador va por el pase a playoff y Sudamericana

Boca busca asegurarse el primer puesto de la Zona A ante un ambicioso Tigre

Boca recibe desde las 20.15 a Tigre en La Bombonera con la intención de ganar para terminar como líder / AP

16 de Noviembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

Boca recibe a Tigre desde las 20.15 en La Bombonera, por la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura, con el objetivo de terminar la fase regular en lo más alto de la tabla. Por su parte, el encargado de impartir justicia es Darío Herrera. Mientras que la transmisión televisiva es de ESPN Premium.

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganar 2-0 nada menos que ante River, el rival de toda la vida en el Superclásico. El Xeneize fue ampliamente superior a su máximo contrincante y se llevó un triunfo categórico que lo clasificó a la Copa Libertadores de América y a los octavos de final de este campeonato.

Es por eso, que de ganarle a Tigre o hasta empatando, los de La Ribera se quedarán con la Zona A del certamen vernáculo, por lo cual definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.

Para este partido ante el Matador de Victoria, el director técnico tendrá una baja obligada que es la del defensor Lautaro Di Lollo que, ante el Millonario, llegó a la quinta amarilla y se perderá este compromiso. En su lugar ingresaría Nicolás Figal que no juega desde el 13 de julio, en el empate 0-0 con Argentinos Juniors por la primera fecha de este corriente campeonato.

A su vez, el mediocampista vasco Ander Herrera reemplazaría al delantero Milton Giménez, sumándose al mediocampo haciendo que Exequiel Zeballos salga de posición natural dentro la cancha y ocupe el lugar del atacante formado en Atlanta.

Por otro parte, Tigre viene de vencer 1-0 a Estudiantes en el Coliseo de Victoria, donde encaminó su clasificación a los octavos de final, aunque no lo aseguró. Además, quedó a tiro de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, es decir, que con un triunfo el equipo de zona norte disputará el certamen internacional la temporada que viene.

Con respecto al equipo, el entrenador azulgrana Diego Davobe, tiene nuevamente entre los concentrados a Julián López. Mientras que Moreno y Airala quedaron marginados de la convocatoria.

 

Con un empate, el Xeneize deberá esperar resultados para mantener el liderazgo del grupo

 

Además, un tema a tener en cuenta para el Matador, si es que consigue el pase a la siguiente instancia del Torneo Clausura, es que si esta noche Soto, Leyes y Laso son amonestados se perderán los hipotéticos octavos de final, tras alcanzar el límite de las cinco amarillas.

Por su parte, el técnico repetiría el mismo equipo que venció el domingo pasado al Pincha en condición de local, ya que quedó conforme con el rendimiento de sus futbolistas.

