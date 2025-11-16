Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |FUE DECLARADO VISITANTE ILUSTRE Y LE DIERON LA LLAVE DE LA CIUDAD

Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica

Con la excusa del estreno de su película “Modigliani”, el protagonista de “Piratas de Caribe” pisó suelo platense y desató la locura de cientos de fans. Imágenes de un día que quedará en el recuerdo

Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica

Una multitud, sobre la vereda del Palacio Municipal, saludó al actor que devolvió la gratitud desde el balcón / IG MLP

16 de Noviembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

La Plata vivió una jornada irrepetible con la llegada de Johnny Depp, cuya presencia desató una verdadera movilización de admiradores y curiosos en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Teatro Coliseo Podestá. Parado en el balcón del Salón Dorado y enmarcado por el atardecer que teñía la Catedral, el actor saludó a los cientos de fanáticos que lo esperaban desde el mediodía y a quienes les dedicó un mensaje que emocionó a todos: “Este es un momento que quedará grabado en mi mente para siempre. Me han salvado”. Minutos antes, el intendente Julio Alak le había entregado la distinción de “Visitante Ilustre” y la Llave de la Ciudad, gesto que el protagonista de “Piratas del Caribe” recibió con una mezcla de gratitud y humor: “Me encantaría saber qué abre”, bromeó, antes de destacar la calidez de los platenses y la belleza arquitectónica local, que definió como “una mina de oro”.

El actor sorteó saludos, pedidos de fotos y autógrafos mientras avanzaba por los pasillos del Palacio Municipal, consciente de la larga espera que habían soportado sus seguidores, muchos de ellos disfrazados de sus personajes más icónicos. Algunos habían llegado desde Brasil y Colombia para ese instante que, aunque breve, justificó el viaje. No todos tuvieron la misma suerte: la visita programada al Pasaje Dardo Rocha fue cancelada a último momento, generando desazón entre quienes aguardaron allí durante horas. Aun así, el clima de devoción persistió hasta entrada la noche.

Antes de trasladarse al Coliseo Podestá para su masterclass y la presentación de “Modigliani, tres días en Montparnasse”, Depp recibió a EL DIA en una entrevista exclusiva en la que sorprendió con una primicia: volverá a Hollywood interpretando a Ebenezer Scrooge en una nueva versión de la obra de Dickens que dirigirá Ti West para Paramount. “Tiendo a inclinarme hacia el underdog”, confesó al analizar la línea que une a sus personajes más emblemáticos, desde Edward Scissorhands hasta Jack Sparrow o el propio Amedeo Modigliani.

Sobre Scrooge, explicó que lo atrajo la posibilidad de explorar sus fantasmas desde un enfoque distinto: “No sé si puedo confirmarlo por contrato… pero sí, lo haré. Mi trabajo será hallar una vía nueva y hurgar en las capas del personaje”.

Depp habló también de “Modigliani”, su segundo largometraje como director, y de su fascinación por el pintor italiano desde la infancia, cuando vivía obsesionado con figuras artísticas como Van Gogh. Dijo haber encontrado en Modigliani, como en tantos de los personajes a los que encarnó, a otro marginado: alguien roto, apasionado y profundamente humano. Recordó con afecto a las leyendas con las que trabajó -Brando, Faye Dunaway, Al Pacino- y explicó con humor que quizás lo elegían porque “sentían pena por este pobre tipo que no parecía actor de verdad”.

Por la noche, ya en el escenario del Coliseo Podestá y ante una ovación ensordecida por gritos de “Johnny te amo”, el actor volvió a desplegar su carisma habitual. Acompañado por Riccardo Scamarcio y entrevistado por Verónica Lozano, repasó la génesis del filme y contó detalles inéditos del casting del actor italiano, a quien eligió simplemente por intuición: “Lo vi y dije: este es nuestro Modi”. Scamarcio devolvió los elogios y aseguró que ser dirigido por Depp “fue el paraíso”, mientras recordaba la anécdota del primer Zoom entre ambos, que tuvo lugar en una estación de servicio en Italia y que terminó de convencer al director: “Parecía un mecánico… uno muy apuesto”, rió Depp sobre aquella videollamada.

La llegada al teatro estuvo rodeada por un operativo de seguridad y pantallas gigantes para los que quedaron afuera, pero el ingreso del actor por una puerta alternativa frustró el saludo esperado por el público exterior. Aun así, la transmisión en directo calmó la decepción y, cuando Depp apareció en escena, la emoción volvió a estallar. Durante la charla, el actor habló de su amor reciente por el mate, agradeció los regalos del público y explicó su filosofía de trabajo: dejar que la película “diga” lo que quiere ser, permitir que las tomas fluyan incluso si se arruinan por una risa y privilegiar la pasión por encima de cualquier ambición ligada a la industria.

La velada culminó con la proyección al aire libre de la película, permitiendo que quienes no pudieron ingresar al teatro también formaran parte del acontecimiento. Para La Plata, la visita del actor quedará asociada a un fervor popular pocas veces visto, a gestos de cercanía inolvidables y a una revelación inesperada: la confirmación de que Johnny Depp, después de años turbulentos, prepara su regreso a Hollywood con uno de los personajes más emblemáticos de la literatura universal, en una nueva etapa de reinvención artística que, según dejó en claro, lo encuentra “constantemente acribillado de curiosidad”.

En estas páginas, algunas de las postales que marcaron una verdadera jornada histórica para la Ciudad.

 

Multimedia

Johnny, cerca de los platenses para firmar autógrafos / IG MLP

El estadounidense hasta cruzó algunas palabras con los fanáticos / IG MLP

Una foto para el recuerdo de una fanática

Un “Pirata del Caribe” en Plaza Moreno

El recuerdo del Joven Manos de Tijera y otro mensaje emotivo en un cartel

Un mensaje de amor para Johnny

Otro cartel con los personajes que interpretó el artista y que marcaron al público local

Niños, jóvenes y muchas familias acompañaron la “procesión” del actor

Cientos de platenses siguieron los pasos del actor en la Ciudad

Vero Lozano presentó la película “Modigliani” que dirige Depp y protagoniza por Riccardo Scamarcio

En el Coliseo, algunos se vistieron de los personajes de “Alicia en el país...”

Depp agradeció en todo momento el cariño de los platenses

El Coliseo, a tope por la visita de Depp

