Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Espectáculos

Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher

Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher
14 de Noviembre de 2025 | 18:57

Escuchar esta nota

El primer recital de Oasis tuvo un cambio de último momento por las condiciones climáticas adversas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la medianoche del sábado 15 está anunciada una fuerte tormenta.

Así es que desde la organización se decidió adelantar los shows previstos tanto de Oasis como de Richard Ashcroft, el telonero. Según indicaron, se busca “priorizar la seguridad y el bienestar” de los fans “asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura. 

Horarios confirmados

- Puertas: 16:00 hs

- Richard Ashcroft: 19.15 hs

- Oasis: 20:30 hs

Vale mencionar que el SMN advirtió por tormentas fuertes que se extenderán hasta el domingo. Sin embargo, al menos por el momento, el recital del 16 de noviembre no tiene modificaciones de horarios por lo que la apertura de puertas continuará a las 16:00 hs, Richard Ashcroft a las 19:45 hs y Oasis a las 21:00 hs. 

Mientras los fanáticos cuentan las horas para que la espera llegue a su fin después de 15 largos años, los hermanos Gallagher y la banda pasean por la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas llegó al país Noel y a principios de semana lo hizo Liam.

Noel fue el primero de los hermanos en mostrarse ante el público y pasearon por la ciudad porteña. Visitó la tumba de Evita en el cementerio de Recoleta, paseó por La Boca y estuvo en La Bombonera.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda en Buenos Aires

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Egresados denunciaron estafas en La Plata: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue el conflicto
Últimas noticias de Espectáculos

Mauro Icardi enfrentaría nuevos problemas legales por mostrarse con sus hijas y la China Suárez en un shopping

Moria Casan habló de la entrevista con la China Suárez: “Es una enigmática”

Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”

Maxi López contó si los hijos que tiene con Wanda Nara se reencontrarán con Mauro Icardi
La Ciudad
Se incendió un árbol añoso en Arturo Seguí
Aniversario de La Plata: se confirmaron los artistas invitados que tocarán en Plaza Moreno
Egresados denunciaron estafas en La Plata: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue el conflicto
Se amplía el plan de regularización comercial en La Plata y se incorpora a 300 vendedores del Parque Saavedra
Avanza la puesta en valor de Plaza España
Deportes
Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales
Gimnasia define el futuro de los juveniles de la categoría 2005
La Selección Argentina ganó 2 a 0 ante Angola
Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa
Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla