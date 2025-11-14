Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa
Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa
Dividen la Secretaría de Scioli y buscan fortalecer a Adorni y Santilli
Egresados denunciaron estafas en La Plata: qué se sabe hasta ahora y cómo sigue el conflicto
Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales
Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos
Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre
Moria Casan habló de la entrevista con la China Suárez: “Es una enigmática”
Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”
Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja
Vasectomías "al paso" en La Plata: en primera persona, cómo es el procedimiento sin bisturí, sin dolor y en media hora
La Provincia dijo que el acuerdo comercial Trump-Milei "pega de lleno" en la industria bonaerense
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
EL DIA premió a sus suscriptores: estos son los ganadores del celular 5G, el TV Led y el metegol
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
Por la roja, a Carrillo le dieron ¡4 fechas! Sin su delantero, el Barba hace pruebas
Familia, amistad y décadas de amor por los motorhomes: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Finde a pura tradición en Magdalena: La Totora se enciende con la gran Fiesta Campera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El primer recital de Oasis tuvo un cambio de último momento por las condiciones climáticas adversas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la medianoche del sábado 15 está anunciada una fuerte tormenta.
Así es que desde la organización se decidió adelantar los shows previstos tanto de Oasis como de Richard Ashcroft, el telonero. Según indicaron, se busca “priorizar la seguridad y el bienestar” de los fans “asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura.
- Puertas: 16:00 hs
- Richard Ashcroft: 19.15 hs
- Oasis: 20:30 hs
Vale mencionar que el SMN advirtió por tormentas fuertes que se extenderán hasta el domingo. Sin embargo, al menos por el momento, el recital del 16 de noviembre no tiene modificaciones de horarios por lo que la apertura de puertas continuará a las 16:00 hs, Richard Ashcroft a las 19:45 hs y Oasis a las 21:00 hs.
Mientras los fanáticos cuentan las horas para que la espera llegue a su fin después de 15 largos años, los hermanos Gallagher y la banda pasean por la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas llegó al país Noel y a principios de semana lo hizo Liam.
Noel fue el primero de los hermanos en mostrarse ante el público y pasearon por la ciudad porteña. Visitó la tumba de Evita en el cementerio de Recoleta, paseó por La Boca y estuvo en La Bombonera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí