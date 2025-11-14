Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher

El primer recital de Oasis tuvo un cambio de último momento por las condiciones climáticas adversas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la medianoche del sábado 15 está anunciada una fuerte tormenta.

Así es que desde la organización se decidió adelantar los shows previstos tanto de Oasis como de Richard Ashcroft, el telonero. Según indicaron, se busca “priorizar la seguridad y el bienestar” de los fans “asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura.

Horarios confirmados

- Puertas: 16:00 hs

- Richard Ashcroft: 19.15 hs

- Oasis: 20:30 hs

Vale mencionar que el SMN advirtió por tormentas fuertes que se extenderán hasta el domingo. Sin embargo, al menos por el momento, el recital del 16 de noviembre no tiene modificaciones de horarios por lo que la apertura de puertas continuará a las 16:00 hs, Richard Ashcroft a las 19:45 hs y Oasis a las 21:00 hs.

Mientras los fanáticos cuentan las horas para que la espera llegue a su fin después de 15 largos años, los hermanos Gallagher y la banda pasean por la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas llegó al país Noel y a principios de semana lo hizo Liam.

Noel fue el primero de los hermanos en mostrarse ante el público y pasearon por la ciudad porteña. Visitó la tumba de Evita en el cementerio de Recoleta, paseó por La Boca y estuvo en La Bombonera.