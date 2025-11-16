Se juega todo: el Pincha busca el pase

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
Luego de acumular dos derrotas en fila, el equipo de Eduardo Domínguez necesita ganar para avanzar. Televisa TNT Sports
Desde las 20:15, Estudiantes recibirá a Argentinos en UNO, en un partido bisagra para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El encuentro tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina, a Germán Delfino en el VAR y la televisación de TNT Sports. También transmitirá la Supertransmi de La Redonda.
Una verdadera final deberá afrontar el León esta noche ante un rival que está un escalón arriba y que tampoco tiene su lugar asegurado en la próxima instancia de campeonato. Sin embargo, tiene mejor diferencia de gol, por lo que el cuadro albirrojo necesita ganar a toda costa para no depender de nadie.
Las dos derrotas en fila -Boca y Tigre- lo pusieron en una situación complicada al equipo comandado técnicamente por Eduardo Domínguez, hasta el punto de llegar a la última jornada sin un lugar asegurado en los playoffs, pese a haber sido en gran parte de la Zona A uno de los punteros.
Para colmo, la caída ante el Matador de Victoria del pasado fin de semana lo dejó sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana, ya que no le dan los números por Tabla Anual. De esta forma, para jugar un certamen internacional, deberá salir campeón del Clausura, que le otorgará en todo caso un boleto a la Copa Libertadores del próximo año. Pero para soñar con eso, primero deberá pasar...
En lo que respecta al once, Eduardo Domínguez trabajo diferentes alternativas durante la semana para concretar la estructura inicial del equipo, con un referente de área, y sin un delantero nato. Además, posicionó a futbolistas unos metros más adelantados de su puesto natural, como lo hizo en reiteradas ocasiones la temporada pasada.
Es por eso, que luego de varios días en el laboratorio de City Bell, y un análisis junto a su cuerpo técnico, el Barba planificó tres cambios: en primer lugar, la vuelta de Leandro González Pirez en lugar de Santiago Núñez en defensa. Después, el regreso de Mikel Amondarain por Alexis Castro, mientras que en la delantera, José Sosa jugará posicionado como falso nueve en lugar del suspendido Guido Carrillo.
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo
El retorno del ex defensor de River es una buena noticia para Domínguez, más allá de la inactividad que arrastra de dos meses sin jugar. Su última aparición fue en la derrota por 2-1 justamente ante el Millonario como local, el pasado 13 de septiembre en UNO, en la octava fecha del Torneo.
Por su parte, más allá de que Facundo Rodríguez no mostró un buen nivel en los últimos encuentros, el DT lo bancó ya que considera que es necesario jugar con un central zurdo.
En lo que respecta al mediocampo, el juvenil entró bien el otro día, siendo una de las piezas claves para intentar conseguir la igualdad, y de tal modo reemplazará al ex Tigre, que si bien es del gusto del técnico se encuentra atravesando un nivel bajo.
Después, el Barba decidió darle la posibilidad al Príncipe de Carcarañá de volver a jugar de falso nueve, como lo hizo en algunos partidos cuando no estuvo el Tanque de Magdalena. Si bien Lucas Alario se recuperó, el entrenador decidió apostar por un planteo sin un delantero de referencia.
Por otro lado, enfrente llega un Argentinos Juniors que viene de derrotar a Belgrano, pero que sigue golpeado luego de perder la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, en caso de ganar, el Bicho se quedará con el repechaje de la Libertadores y se asegurará un lugar en los octavos de final. Por su pate, la idea del entrenador, Nicolás Diez, es poner el mismo equipo que derrotó al Pirata en condición de local.
Gabriel Neves sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, por lo cual, quedó descartado para el partido de esta noche.
Estudiantes se juega el año en un partido complicado frente a Argentinos / Prensa EDLP
