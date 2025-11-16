Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |DESDE LAS 20:15, RECIBE A ARGENTINOS PARA ASEGURAR LOS PLAYOFFS

Se juega todo: el Pincha busca el pase

Luego de acumular dos derrotas en fila, el equipo de Eduardo Domínguez necesita ganar para avanzar. Televisa TNT Sports

Se juega todo: el Pincha busca el pase

Estudiantes se juega el año en un partido complicado frente a Argentinos / Prensa EDLP

16 de Noviembre de 2025 | 02:27
Edición impresa

Desde las 20:15, Estudiantes recibirá a Argentinos en UNO, en un partido bisagra para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. El encuentro tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina, a Germán Delfino en el VAR y la televisación de TNT Sports. También transmitirá la Supertransmi de La Redonda.

Una verdadera final deberá afrontar el León esta noche ante un rival que está un escalón arriba y que tampoco tiene su lugar asegurado en la próxima instancia de campeonato. Sin embargo, tiene mejor diferencia de gol, por lo que el cuadro albirrojo necesita ganar a toda costa para no depender de nadie.

Las dos derrotas en fila -Boca y Tigre- lo pusieron en una situación complicada al equipo comandado técnicamente por Eduardo Domínguez, hasta el punto de llegar a la última jornada sin un lugar asegurado en los playoffs, pese a haber sido en gran parte de la Zona A uno de los punteros.

Para colmo, la caída ante el Matador de Victoria del pasado fin de semana lo dejó sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana, ya que no le dan los números por Tabla Anual. De esta forma, para jugar un certamen internacional, deberá salir campeón del Clausura, que le otorgará en todo caso un boleto a la Copa Libertadores del próximo año. Pero para soñar con eso, primero deberá pasar...

En lo que respecta al once, Eduardo Domínguez trabajo diferentes alternativas durante la semana para concretar la estructura inicial del equipo, con un referente de área, y sin un delantero nato. Además, posicionó a futbolistas unos metros más adelantados de su puesto natural, como lo hizo en reiteradas ocasiones la temporada pasada.

Es por eso, que luego de varios días en el laboratorio de City Bell, y un análisis junto a su cuerpo técnico, el Barba planificó tres cambios: en primer lugar, la vuelta de Leandro González Pirez en lugar de Santiago Núñez en defensa. Después, el regreso de Mikel Amondarain por Alexis Castro, mientras que en la delantera, José Sosa jugará posicionado como falso nueve en lugar del suspendido Guido Carrillo.

LE PUEDE INTERESAR

Un triunfo lo depositará en los octavos de final

LE PUEDE INTERESAR

El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo

El retorno del ex defensor de River es una buena noticia para Domínguez, más allá de la inactividad que arrastra de dos meses sin jugar. Su última aparición fue en la derrota por 2-1 justamente ante el Millonario como local, el pasado 13 de septiembre en UNO, en la octava fecha del Torneo.

Por su parte, más allá de que Facundo Rodríguez no mostró un buen nivel en los últimos encuentros, el DT lo bancó ya que considera que es necesario jugar con un central zurdo.

En lo que respecta al mediocampo, el juvenil entró bien el otro día, siendo una de las piezas claves para intentar conseguir la igualdad, y de tal modo reemplazará al ex Tigre, que si bien es del gusto del técnico se encuentra atravesando un nivel bajo.

Después, el Barba decidió darle la posibilidad al Príncipe de Carcarañá de volver a jugar de falso nueve, como lo hizo en algunos partidos cuando no estuvo el Tanque de Magdalena. Si bien Lucas Alario se recuperó, el entrenador decidió apostar por un planteo sin un delantero de referencia.

Por otro lado, enfrente llega un Argentinos Juniors que viene de derrotar a Belgrano, pero que sigue golpeado luego de perder la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, en caso de ganar, el Bicho se quedará con el repechaje de la Libertadores y se asegurará un lugar en los octavos de final. Por su pate, la idea del entrenador, Nicolás Diez, es poner el mismo equipo que derrotó al Pirata en condición de local.

NEVES BAJA EN EL PINCHA

Gabriel Neves sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, por lo cual, quedó descartado para el partido de esta noche.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Estudiantes se juega el año en un partido complicado frente a Argentinos / Prensa EDLP

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”

Oasis en River: definitivamente, sucedió

Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Últimas noticias de Deportes

Un triunfo lo depositará en los octavos de final

El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

Emotivo reencuentro de los exjugadores triperos en el Club Hípico
La Ciudad
La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Ocurrencias: luna de miel con tobilleras
Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo
Entre la concentración y la desigualdad: las brechas previsionales en el Gran La Plata
Una pasión que no para de unir rutas, familias y generaciones
Espectáculos
Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica
Oasis en River: definitivamente, sucedió
“Yiya”: así es la ficción sobre Murano, la “envenenadora de Monserrat”
“Telenovelas con cocaína”: detrás de las series verticales que revolucionan Hollywood
“Misterio insondable”: desde la madriguera
Política y Economía
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
Sigue el tour de Santilli: en busca de apoyos importantes
La Provincia y el desafío de lograr consensos clave
La esposa de De Vido denuncia que “lo maltratan”
Un descendiente de chinos asume en La Plata
Policiales
Aguardan el control total del fuego para los peritajes
Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales
City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas
Un fallo de culpabilidad dejó al “Clan Sena” a las puertas de la perpetua
Salió por unas compras y alguien se coló en su casa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla