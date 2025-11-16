Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |En un tablero con pocos cambios en la política universitaria

La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales

Un espacio alejado del decanato ganó un segmento del comicio y complica la reelección del decano

La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales

Los graduados de la UNLP votaron a sus representantes / c. santoro

16 de Noviembre de 2025 | 03:37
Edición impresa

Con el escrutinio de los Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) y Graduados Puros completado este sábado, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cerró la votación de su tercer claustro y terminó de delinear el mapa de poder que regirá los consejos directivos y la asamblea universitaria de cara a la elección de decanos y presidente en 2026. La nota saliente de la jornada fue un quiebre en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, donde la oposición revirtió la hegemonía oficialista.

Se votó, por un lado, representantes de jefes de trabajos prácticos (JTP) y por otro, graduados sin relación con la UNLP. Arrancó el miércoles y se extendió hasta el mediodía de ayer en varias unidades académicas. El viernes, en los primeros escrutinios, la nota saliente fue una derrota de la “reformista” Convergencia Académica en Medicina. Cedió con un armado peronista las bancas del consejo directivo, pero se quedó con la del consejo superior.

Los resultados de la víspera consolidaron tendencias en la mayoría de las facultades, con una excepción: Ciencias Naturales. Mientras la lista ligada al decanato triunfó en el segmento de JTP, en el de graduados “puros” la oposición se impuso por una diferencia de 60 votos. Este resultado revierte la mínima ventaja de 3 votos que había tenido el oficialismo hace cuatro años y, sumado al triunfo opositor en estudiantes, plantea un escenario de negociación interna.

En Agronomía, el panorama se mantuvo estable. La lista de oposición al decanato ganó en JTP, mientras que la lista vinculada a la Franja Morada reafirmó su hegemonía en “puros”, manteniendo el equilibrio de fuerzas de gestiones anteriores.

En Ciencias Exactas y Humanidades otras donde hubo más tiempo para votar, los graduados consolidaron el apoyo a sus decanatos. El oficialismo consiguió el triunfo en los dos estamentos (JTP y graduados) en ambas facultades, asegurando una base de apoyo para sus proyectos de conducción.

Los resultados parciales en los claustros de profesores, estudiantes y graduados son parte de la definición de las conducciones en las facultades. Los consejos directivos, con 7 profesores, 5 estudiantes, 3 graduados y 1 nodocente, votarán al nuevo decano entre marzo y abril. Luego, se sumarán los consejos de las 17 facultades en la asamblea universitaria y elegirán al próximo Presidente de la UNLP.

LE PUEDE INTERESAR

Ocurrencias: luna de miel con tobilleras

LE PUEDE INTERESAR

Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo

Según se analiza en la UNLP, el resultado de la víspera en Naturales obliga al actual decano, Eduardo Kruse (que busca la reelección), a entablar diálogos más allá de su tropa. Necesita la mayoría calificada de 11 votos. Con la oposición ganando en estudiantes y graduados, llegaría a 10 potenciales votos.

En Agronomía, un cuadro similar a la elección anterior. Con apoyo de las bancadas estudiantil y de graduados (ligadas a Franja Morada), se perfila la candidatura del actual vicedecano, Gabriel Keil.

En Humanidades y Exactas se consolidan las opciones oficialistas del actual secretario académico, Hernán Sorgentini (Humanidades), y a la vicedecana, Silvana Stewart (Exactas).

Otro dato político es la consolidación de la figura de Fernando Tauber para retornar a la presidencia. Queda la elección del claustro no docente (el martes), con pocas perspectivas de alterar este escenario.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”

Oasis en River: definitivamente, sucedió

Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Últimas noticias de La Ciudad

Ocurrencias: luna de miel con tobilleras

Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo

Entre la concentración y la desigualdad: las brechas previsionales en el Gran La Plata

Una pasión que no para de unir rutas, familias y generaciones
Deportes
Se juega todo: el Pincha busca el pase
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo
Gimnasia busca romper su propio techo de cristal
Emotivo reencuentro de los exjugadores triperos en el Club Hípico
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Aguardan el control total del fuego para los peritajes
Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales
City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas
Un fallo de culpabilidad dejó al “Clan Sena” a las puertas de la perpetua
Salió por unas compras y alguien se coló en su casa
Espectáculos
Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica
Oasis en River: definitivamente, sucedió
“Yiya”: así es la ficción sobre Murano, la “envenenadora de Monserrat”
“Telenovelas con cocaína”: detrás de las series verticales que revolucionan Hollywood
“Misterio insondable”: desde la madriguera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla