La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo
Una pasión que no para de unir rutas, familias y generaciones
La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Carne “al horno”: fuerte suba y se viene otro aumento para las Fiestas
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Entre la concentración y la desigualdad: las brechas previsionales en el Gran La Plata
Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
“Yiya”: así es la ficción sobre Murano, la “envenenadora de Monserrat”
Boca busca asegurarse el primer puesto de la Zona A ante un ambicioso Tigre
La clase media argentina tambalea hace décadas al ritmo de la economía
Crédito privado como motor del 2026 si hay una demanda solvente
Lacunza advierte por el endeudamiento y el déficit en el Presupuesto 2026
Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Un fallo de culpabilidad dejó al “Clan Sena” a las puertas de la perpetua
Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los precios subieron entre un 14 y un 20% en un mes. Los carniceros afirman que si trasladan el incremento completo “no venden”
En apenas un mes -desde mediados de octubre- y en un contexto de consumo retraído, el precio de la carne aumentó tres veces y encendió las alarmas en las carnicerías de la Ciudad. La suba ronda entre el 14 y el 20 por ciento. En los comercios se advierte que, de cara a las fiestas de fin de año, podría llegar un nuevo incremento que golpearía aún más el bolsillo de las familias.
En el sector se coincide en que entre octubre y lo que va de noviembre “fueron muchos aumentos” y la carne subió entre 2 mil y 3 mil pesos, según el corte.
Desde la industria cárnica local señalaron que la escalada en el precio responde a la estacionalidad previa a las fiestas. También lo atribuyeron a diferentes factores: condiciones climáticas, sequías, inundaciones y restricciones comerciales, entre otros. “Todo le quitaba estímulo a una producción que es de largo aliento. Se tarda dos años en producir un novillo a partir de un ternero”, explicó un referente del sector. A su vez, se indicó que el precio de la carne venía “algo rezagado” respecto de la inflación.
Agustín, propietario de una carnicería de 9 y 49, explicó a este diario que la carne aumentó cerca de un 30 por ciento, aunque “públicamente se habla de un 16 por ciento”, debido a la exportación y la escasez de cabezas en el mercado interno.
Sin embargo, el comerciante advirtió que no puede trasladar la suba completa al precio de mostrador porque no se vende. “Por eso, el incremento fue entre un 15 y un 20 por ciento”, señaló.
En este local, cortes como el vacío subieron de 15 mil a 21 mil pesos y el asado de 11.900 a 15.900 pesos el kilo. Mientras, el lomo pasó de 21 mil a 25 mil pesos y, al igual que la colita de cuadril, el peceto subió de 16.900 a 19.900 pesos.
LE PUEDE INTERESAR
La paradoja inmobiliaria que altera la inversión en el pozo
LE PUEDE INTERESAR
El amor les dio la oportunidad y tuvieron trillizos
Agustín, comentó -además- que las ventas se mantuvieron estables en los últimos meses, pero “el cimbronazo del ajuste las frenó”.
El carnicero Mariano Colaianni también confirmó que los cortes de carne subieron 2 mil pesos, aproximadamente. “Algunos un poco más”, aclaró, al expresar su sorpresa por la fuerte actualización en la lista de precios. “Encima que no hay consumo, semejante alza, agregó.
Tras la suba, en este comercio, la paleta pasó de 14 mil a 16 mil pesos; el asado, de 15.500 a 17.500 pesos; la bola de lomo y la cuadrada, de 15 mil a 17 mil pesos. En tanto, el vacío subió de 18 mil a 20 mil pesos , y la picada de 15 mil a 17 mil pesos.
Cristian, el dueño de un comercio situado en la zona de 2 y diagonal 80, indicó que en las últimas dos semanas, el precio de cada corte aumentó 2.500 pesos, en promedio.
Como sus colegas, el carnicero relacionó el ajuste a la proximidad de las fiestas de fin de año.
En cuanto a los precios de referencia en su comercio, sostuvo que la nalga que estaba 13 mil pesos pasó a costar 16 mil; el asado, de 11 mil a 16.500 pesos; el vacío de 15 mil a 19 mil pesos.
Los comerciantes indicaron que los clientes todavía no están haciendo encargos para las Fiestas. A su vez, advirtieron que previo a ello se podría registrar otro aumento. “El incremento sería del 10 por ciento”, indicó Agustín. Por eso, “a los clientes les digo que antes de reservar ya compren”, agregó Cristian.
Mientras, Colaianni vislumbra que, pese al contexto, diciembre es un mes en el que “siempre se vende”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí