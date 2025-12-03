Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

VIDEO. "Ché que linda...": los comentarios de un diputado Cipolini que quedó con el micrófono abierto

3 de Diciembre de 2025 | 16:56

El diputado de la UCR Gerardo Cipolini tuvo hoy un exabrupto al expresar que la legisladora electa por Formosa María Graciela de la Rosa está “buena”.

Fue durante la sesión preparatoria de los diputados, que prestaron juramento a sus cargos.

“Qué buena que está la peruca. Tremendo”, expresó Cipolini al momento de la jura de De la Rosa.

Las otras dos diputadas destinatarias de los exabruptos fueron las libertarias Mónica Becerra (San Luis) y Rosario Goytia (Chaco).

Cipolini, que estaba a cargo de la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad (82), habló por lo bajo mientras Goitía juraba en su cargo, lo que de todos modos no puedo evitar que la frase se filtrara por los micrófonos.

Luego de que la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Unión por la Patria) tomara la palabra para quejarse por la situación, el radical alegó que se trató de una operación de redes sociales que manipuló su propia voz con inteligencia artificial.

