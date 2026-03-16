Irán cuestiona a Javier Milei y advierte sobre una “línea roja” tras sus declaraciones sobre el país

El régimen de la Irán cuestionó al presidente argentino Javier Milei y advirtió que sus recientes declaraciones en las que calificó al país asiático como “enemigo” representan una “línea roja”. La posición fue difundida en una editorial publicada en el diario Tehran Times, medio vinculado al establishment político iraní.

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” y firmado por el analista Saleh Abidi Maleki, acusa al gobierno argentino de alinearse con Estados Unidos e Israel y sostiene que la política exterior de la actual administración responde a “presiones externas”. El texto también afirma que Argentina participa en lo que describe como un “proyecto de iranofobia”.

La publicación se conoció en el contexto de la escalada militar en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. En ese marco, el editorial señala que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y sostiene que el país debe “diseñar una respuesta proporcionada”.

El artículo también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el Atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos, y las califica como falsas.

Las críticas se vinculan con un discurso pronunciado por Milei el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva, en Nueva York. Allí el mandatario afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina y mencionó los atentados contra la sede de la AMIA y contra la Embajada de Israel en Argentina como fundamentos de esa posición. Además, sostuvo que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel.

El editorial iraní también acusa a la Argentina de alinearse con la política exterior estadounidense e israelí y sostiene que sectores empresariales argentinos vinculados a círculos sionistas participarían en actividades contra Irán, incluyendo presuntas tareas de espionaje y apoyo logístico. No se presentaron pruebas sobre esas afirmaciones.

En el plano diplomático, la Argentina no mantiene actualmente operativa su embajada en Irán. La representación fue cerrada tras los primeros ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en 2025. En cambio, la embajada iraní continúa funcionando en Buenos Aires.

El cruce diplomático se produce días antes del aniversario del atentado contra la sede diplomática israelí en la capital argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992, acto del que Milei tiene previsto participar.