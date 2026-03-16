Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Irán cuestiona a Javier Milei y advierte sobre una “línea roja” tras sus declaraciones sobre el país

Irán cuestiona a Javier Milei y advierte sobre una “línea roja” tras sus declaraciones sobre el país
16 de Marzo de 2026 | 21:18

Escuchar esta nota

El régimen de la Irán cuestionó al presidente argentino Javier Milei y advirtió que sus recientes declaraciones en las que calificó al país asiático como “enemigo” representan una “línea roja”. La posición fue difundida en una editorial publicada en el diario Tehran Times, medio vinculado al establishment político iraní.

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” y firmado por el analista Saleh Abidi Maleki, acusa al gobierno argentino de alinearse con Estados Unidos e Israel y sostiene que la política exterior de la actual administración responde a “presiones externas”. El texto también afirma que Argentina participa en lo que describe como un “proyecto de iranofobia”.

La publicación se conoció en el contexto de la escalada militar en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. En ese marco, el editorial señala que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y sostiene que el país debe “diseñar una respuesta proporcionada”.

El artículo también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el Atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos, y las califica como falsas.

Las críticas se vinculan con un discurso pronunciado por Milei el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva, en Nueva York. Allí el mandatario afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina y mencionó los atentados contra la sede de la AMIA y contra la Embajada de Israel en Argentina como fundamentos de esa posición. Además, sostuvo que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel.

El editorial iraní también acusa a la Argentina de alinearse con la política exterior estadounidense e israelí y sostiene que sectores empresariales argentinos vinculados a círculos sionistas participarían en actividades contra Irán, incluyendo presuntas tareas de espionaje y apoyo logístico. No se presentaron pruebas sobre esas afirmaciones.

En el plano diplomático, la Argentina no mantiene actualmente operativa su embajada en Irán. La representación fue cerrada tras los primeros ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en 2025. En cambio, la embajada iraní continúa funcionando en Buenos Aires.

El cruce diplomático se produce días antes del aniversario del atentado contra la sede diplomática israelí en la capital argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992, acto del que Milei tiene previsto participar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas a Zaniratto

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo

Rige alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias

Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Independiente (M)

Arrancó el paro universitario, con fuerte impacto: cuándo se retoman las clases en facultades y colegios

Estudiantes ultima los preparativos para el choque ante Gimnasia (M)
Últimas noticias de Política y Economía

Caso $LIBRA: tras las nuevas revelaciones, la oposición acusó a Milei y denunciarán al fiscal por "encubrimiento"

En la Legislatura insisten con un proyecto para privatizar el Aeropuerto de La Plata

Tras vencer en la interna del PJ, Kicillof lanzará su usina de ideas para 2027

VIDEO. "Competencia desigual": el análisis de un importador frente al comercio directo con China
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Deportes
Tras la derrota, un amistoso con la Villa San Carlos dejó buenas sensaciones en Estancia Chica
Estudiantes llegó a Mendoza con la necesidad de volver al triunfo: los convocados por el 'Cacique' Medina
VIDEO. El golazo de Florencia Gaetán para el triunfo agónico de Gimnasia ante Unión
'Chiquito' Romero se retiró del fútbol tras su breve paso por Argentinos Juniors
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
Espectáculos
Carmiña y el trato de la gente, tras ser expulsada de Gran Hermano: "Es muy loco para mí todo esto"
La fiesta Bresh lanza su academia para jóvenes artistas: es gratuita imagen
Detalle del look viajero de Wanda Nara: cuánto sale la valija rosa de lujo que aparece en sus publicaciones
Quiénes son los cuatro semifinalistas de “MasterChef Celebrity”
Inesperado ingreso en Gran Hermano Generación Dorada: llegó “La Maciel” para reemplazar a Carmiña
Policiales
VIDEO. Un allanamiento en La Plata terminó con dos detenidos y el secuestro de cocaína, dinero y más de cien municiones
Dos jóvenes, armados con una pistola, fueron demorados tras una persecución en La Plata
VIDEO. Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque en la Ruta 2
VIDEO. La Plata: una pick-up fue consumida por el fuego en plena madrugada
Un ciclista fue atropellado en Ruta 36 y buscan intensamente a un conductor que se dio a la fuga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla