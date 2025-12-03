Con Milei presente, juran los nuevos diputados luego que LLA lograra la primera minoría

El presidente Javier Milei asiste hoy a la ceremonia de jura de los diputados electos el pasado 26 de octubre, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según señalaron fuentes oficiales, la funcionaria debió elevar un pedido formal para justificar la asistencia del mandatario en el evento propio del Poder Legislativo.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un palco especial para que el jefe de Estado libertario pueda seguir la ceremonia preparatoria en la que se oficializará la nueva composición legislativa.

La asistencia se da luego de que el oficialismo consiguiera arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en la Cámara baja. Otro de los funcionarios que estará presente es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien escoltará al riojano en las reuniones que mantendrá durante la jornada.

Ayer, La Libertad Avanza (LLA) superó al peronismo en número de diputados nacionales y este miércoles jurarán los 127 representantes electos en la sesión preparatoria en una sesión en la que el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría.

A través de su cuenta de X, Milei celebró el logro con un breve mensaje: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”, citando la publicación original del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien felicitó el traspaso de Francisco Morchio a la bancada.