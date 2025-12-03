Con Milei presente, juran los nuevos diputados luego que LLA lograra la primera minoría

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata
La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata
Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria
Con Milei presente, juran los nuevos diputados luego que los libertarios lograran la primera minoría
Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas
¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026
Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más
Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
El Gobierno negocia un préstamo con bancos privados por 7 mil millones de dólares
Interna libertaria en Provincia: Pareja cede la jefatura de bloque, pero se quedó con una Vicepresidencia
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
ARBA suspenderá a agentes de recaudación que retuvieron más de $100 millones y no los ingresaron
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
Dolor en La Plata por la muerte de Horacio D’Alessandro, referente del arte platense
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Se definió el valor del salario mínimo: los nuevos montos y a quiénes alcanza
Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente está acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei asiste hoy a la ceremonia de jura de los diputados electos el pasado 26 de octubre, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Según señalaron fuentes oficiales, la funcionaria debió elevar un pedido formal para justificar la asistencia del mandatario en el evento propio del Poder Legislativo.
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un palco especial para que el jefe de Estado libertario pueda seguir la ceremonia preparatoria en la que se oficializará la nueva composición legislativa.
La asistencia se da luego de que el oficialismo consiguiera arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en la Cámara baja. Otro de los funcionarios que estará presente es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien escoltará al riojano en las reuniones que mantendrá durante la jornada.
Ayer, La Libertad Avanza (LLA) superó al peronismo en número de diputados nacionales y este miércoles jurarán los 127 representantes electos en la sesión preparatoria en una sesión en la que el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría.
A través de su cuenta de X, Milei celebró el logro con un breve mensaje: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”, citando la publicación original del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien felicitó el traspaso de Francisco Morchio a la bancada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí