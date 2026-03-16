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Política y Economía |en la legislatura

El PRO insiste con un proyecto para privatizar el Aeropuerto de La Plata

El PRO insiste con un proyecto para privatizar el Aeropuerto de La Plata
16 de Marzo de 2026 | 20:06

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Un nuevo proyecto de ley impulsado por el PRO propone concesionar por 30 años el Aeropuerto de La Plata, con el fin de impulsar inversiones, vuelos comerciales y el desarrollo económico en la Región.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados bonaerense por la legisladora por La Plata Julieta Quinteros, con la idea de que el gobierno provincial proceda a concesionar a una empresa privada el uso del Aeropuerto y avanzar con la privatización de su administración.

El proyecto prevé que ese contrato se extienda por un plazo de 30 años, a partir de una licitación pública, y con la posibilidad de prorrogarlo. El partido amarillo ya realizó impulsos en el mismo sentido durante la anterior gestión.

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