Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |EL INICIO DE UN AÑO DE CELEBRACIONES

Cuba y el camino hacia el centenario de Fidel Castro

14 de Agosto de 2025 | 03:17
Edición impresa

Una muestra de fotografías de Fidel Castro tomadas por su hijo y expuestas en la icónica Plaza de la Revolución dio inicio al largo camino hacia los festejos por el centenario del natalicio del líder cubano, que ayer hubiera cumplido 99 años, pese a que dejó una explícita orden de que no se hiciera un culto a su personalidad.

Las 50 imágenes son de Alex Castro y la exposición se denomina “Toda la gloria del mundo”. Aunque está abierta al público, su inauguración se produjo de manera privada.

Las fotografías del expresidente nacido en el oriente de Cuba en 1926 lo muestran sobre todo en los últimos años de su vida, cuando se retiró por una enfermedad en 2006 dejando en manos de su hermano Raúl Castro el poder que había detentado desde el triunfo de la revolución en 1959.

En ellas se ve a un Castro anciano, menos protocolar, sin su histórico uniforme verde olivo, con mono deportivo, camisas a cuadros y sentado en la sala de su casa o lugares menos públicos, pero siempre rodeado de personalidades, desde el fallecido presidente venezolano Nicolás Maduro hasta el ruso Vladimir Putin.

El portal oficial Cubadebate indicó que la muestra es el comienzo de un año de celebraciones hasta el 13 de agosto de 2026, cuando se cumplan los 100 años del natalicio de Castro.

 

LE PUEDE INTERESAR

Trump sube a Rocky al “ring” del Kennedy Center

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street terminó al alza con nuevos récords

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de El Mundo

Té para tres: Trump busca juntar a Putin y Zelenski

Polémica: Perú promulgó una ley de amnistía para policías y militares

Avanza en el Congreso uruguayo el proyecto sobre muerte asistida

Alertan sobre el “riesgo de influencia china”
Policiales
Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
La casa del terror y una prueba que salió a la luz
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla