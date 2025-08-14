Cuba y el camino hacia el centenario de Fidel Castro

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Una muestra de fotografías de Fidel Castro tomadas por su hijo y expuestas en la icónica Plaza de la Revolución dio inicio al largo camino hacia los festejos por el centenario del natalicio del líder cubano, que ayer hubiera cumplido 99 años, pese a que dejó una explícita orden de que no se hiciera un culto a su personalidad.
Las 50 imágenes son de Alex Castro y la exposición se denomina “Toda la gloria del mundo”. Aunque está abierta al público, su inauguración se produjo de manera privada.
Las fotografías del expresidente nacido en el oriente de Cuba en 1926 lo muestran sobre todo en los últimos años de su vida, cuando se retiró por una enfermedad en 2006 dejando en manos de su hermano Raúl Castro el poder que había detentado desde el triunfo de la revolución en 1959.
En ellas se ve a un Castro anciano, menos protocolar, sin su histórico uniforme verde olivo, con mono deportivo, camisas a cuadros y sentado en la sala de su casa o lugares menos públicos, pero siempre rodeado de personalidades, desde el fallecido presidente venezolano Nicolás Maduro hasta el ruso Vladimir Putin.
El portal oficial Cubadebate indicó que la muestra es el comienzo de un año de celebraciones hasta el 13 de agosto de 2026, cuando se cumplan los 100 años del natalicio de Castro.
