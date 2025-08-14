Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Y HABRÁ “BESOS” PARA KISS

Trump sube a Rocky al "ring" del Kennedy Center

Trump sube a Rocky al “ring” del Kennedy Center

Sylvester Stallone

14 de Agosto de 2025 | 03:16
El presidente estadounidense Donald Trump anunció los ganadores de los premios del Kennedy Center, el prestigioso centro cultural de Washington del que recientemente se nombró director, entre los que se encuentran el actor Sylvester Stallone, la cantante Gloria Gaynor y la banda de rock Kiss.

El mandatario también declaró que presidirá la gala en la que se entregarán los premios, que suele celebrarse en diciembre y se retransmite por la cadena CBS.

“Hemos terminado con la programación woke”, declaró en el inmenso teatro de mármol blanco a orillas del río Potomac en Washington, en referencia a un término peyorativo utilizado por la derecha radical para las políticas de diversidad.

Stallone, que tiene 79 años al igual que Trump, ha sido nominado tres veces a los premios Oscar y es popular especialmente por su papel de Rocky Balboa en el filme clásico de boxeo “Rocky”.

Además, el actor es un gran partidario de Trump y uno de los “embajadores de Hollywood” del presidente, junto con Jon Voight y Mel Gibson.

La lista también incluye a la diva de la música disco Gloria Gaynor, intérprete de “I Will Survive”, de 81 años, y a George Strait, de 73 años, leyenda del country, género musical tradicionalmente apreciado por los conservadores. El grupo de rock KISS, formado en la década de 1970 en Nueva York, la ciudad natal del presidente, también figura entre los galardonados.

