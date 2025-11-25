Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

El Mundo |TRAS DAÑAR LA TOBILLERA

Confirman que Bolsonaro seguirá en la cárcel

Confirman que Bolsonaro seguirá en la cárcel

Jair Bolsonaro

25 de Noviembre de 2025 | 03:54
Edición impresa

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó ayer el encarcelamiento de Jair Bolsonaro luego que el expresidente admitiera que intentó romper su tobillera electrónica el fin de semana cuando estaba bajo arresto domiciliario.

Un juez consideró la acción como un intento de fuga para evitar una sentencia de prisión de 27 años por encabezar un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 70 años, fue arrestado el sábado por la mañana y trasladado a una celda en la sede de la policía federal del país en la capital, Brasilia.

Un panel de cuatro miembros del tribunal dictaminó unánimemente que Bolsonaro deberá permanecer bajo arresto preventivo.

El juez Alexandre de Moraes, quien emitió la orden de arresto el sábado, consideró que Bolsonaro en su casa configuraba un riesgo de fuga.

CONDENADO POR GOLPISTA

El expresidente está a punto de comenzar a cumplir su sentencia de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

LE PUEDE INTERESAR

Claves de la supuesta narcobanda de Maduro

LE PUEDE INTERESAR

Venezuela calificó de "ridícula" la medida anunciada por Estados Unidos

La decisión de De Moraes fue aprobada por sus colegas Flávio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lúcia en una sesión en línea del tribunal.

El domingo, Bolsonaro le dijo a un juez asistente que un cambio en su medicación le causó un colapso nervioso y alucinaciones, lo que lo llevó a intentar romper su monitor de tobillo. Sus médicos y abogados repitieron sus afirmaciones al hablar con los periodistas.

Sin embargo, De Moraes escribió en su decisión que “Bolsonaro confesó haber roto el monitor de tobillo en una falta grave, incumplimiento repetido de las medidas cautelares (que le permitieron permanecer en arresto domiciliario) y evidente falta de respeto al tribunal”.

Al juez se le informó que la tobillera del exmandatario ultraderechista fue manipulado a las 12:08 de la mañana hora local del sábado. La orden de arresto se emitió horas después. Bolsonaro permanecía bajo arresto domiciliario desde agosto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

El borrador para jugar ante Central Córdoba

El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Últimas noticias de El Mundo

Contacto Trump - Xi: visita a China en abril de 2026

Para EE UU, el venezolano: cartel de los Soles es un grupo terrorista

Por el acuerdo de paz, EE UU presiona a Ucrania

Venezuela calificó de "ridícula" la medida anunciada por Estados Unidos
Información General
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo
Policiales
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Deportes
El Gimnasia de los milagros, a Cuartos
Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará
El polémico Barracas, su próximo rival
Gimnasia alcanzó su cuarto triunfo al hilo
Cuatro listas en juego: cómo están integradas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla