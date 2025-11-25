Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Deportes

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

Se trata de Ariel Vallejo, quien quedó en el centro de la polémica y es investigado en una causa que mezcla negocios, poder político y vínculos con el fútbol argentino. Todos los detalles

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado
25 de Noviembre de 2025 | 07:06

Escuchar esta nota

Maximiliano Ariel Vallejo —conocido en ámbitos financieros simplemente como Ariel Vallejo— se convirtió en el centro de una investigación que mezcla negocios, poder político y vínculos con el fútbol argentino. Su empresa, Sur Finanzas, pasó de ser una pequeña firma barrial a construir una estructura con múltiples sucursales, servicios digitales y relaciones con clubes de primera división. Ese crecimiento acelerado hoy está bajo un fuerte escrutinio judicial y fiscal que apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero, uso de prestanombres, movimientos irregulares en criptomonedas y posibles pagos de coimas.

Vallejo inició su actividad con apenas tres empleados en la zona sur del conurbano. En pocos años, Sur Finanzas sumó locales, servicios de préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y una billetera virtual utilizada por pymes y comercios. Paralelamente, el empresario construyó una fuerte presencia en el ambiente del fútbol: se lo vio repetidamente en eventos deportivos, en fotos con dirigentes y con el propio Claudio “Chiqui” Tapia, mientras promocionaba su marca como herramienta financiera elegida por clubes y ligas.

Su empresa llegó incluso a figurar como sponsor en camisetas, estadios y torneos nacionales, consolidándose como actor recurrente en el ecosistema comercial de la AFA.

El origen de la causa: movimientos sospechosos por más de 6.000 millones

La investigación se disparó por una serie de reportes sobre operaciones inusuales. El foco está puesto en una empresa constructora que, en un lapso menor a un año, movió más de 6.000 millones de pesos, una cifra que no se condice con su capacidad operativa declarada. Detrás de esos montos, los investigadores identificaron un entramado financiero que incluye firmas vinculadas directa o indirectamente a Vallejo: casas de cambio, compañías agrícolas, droguerías, agencias marítimas y clubes deportivos.

En paralelo, se detectaron transferencias hacia sociedades donde el empresario comparte participación con familiares directos, lo que reforzó las sospechas de una estructura destinada a circular fondos cuyo origen no estaría suficientemente justificado.

Una parte sustancial del expediente está relacionada con el uso de criptomonedas. Sur Finanzas opera una plataforma digital que permite la compra, venta y transferencia de activos virtuales. Para los organismos de control, esta herramienta habría sido utilizada para mover grandes cantidades de dinero fuera del circuito tradicional.

LE PUEDE INTERESAR

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

Además, se identificaron vínculos entre esta operatoria y personas señaladas en otros expedientes por presunto uso de criptomonedas para desviar fondos públicos. Los allanamientos realizados en la sede de la financiera permitieron incautar documentación clave para reconstruir la secuencia de operaciones.

El sistema de “soldaditos” y préstamos a clubes

Otro de los puntos que llamó la atención de los organismos fiscales es la aparición de un grupo de monotributistas con ingresos formalmente muy bajos pero que, en la práctica, registraron movimientos bancarios y digitales por sumas extraordinarias.

En algunos casos, personas inscriptas en las categorías más bajas del régimen simplificado habrían manejado miles de millones de pesos en depósitos, transferencias y operaciones con criptomonedas. Para los auditores, estas personas no serían los beneficiarios reales del dinero, sino intermediarios utilizados para fragmentar las operaciones y alejar el rastro del origen de los fondos.

La relación entre Sur Finanzas y el fútbol también incluye el otorgamiento de préstamos a clubes de primera división. San Lorenzo aparece como uno de los ejemplos más contundentes: en poco más de un año habría recibido financiamiento por más de 1.900 millones de pesos, con tasas elevadas y condiciones contractuales que generaron debate interno.

Uno de los préstamos —firmado por casi 500 millones de pesos— generó una ganancia extraordinariamente rápida para la financiera, lo que fue advertido por autoridades de control del propio club. A raíz de estos movimientos, la dirigencia debió entregar información contable y documental para evaluar la legalidad y conveniencia de esas operaciones.

Patrimonio personal bajo análisis y el vínculo con Chiqui Tapia

Mientras avanza la investigación, también se analizan los bienes personales de Vallejo. Según documentación incorporada a la causa, en los últimos años realizó compras de dólares en montos significativos, adquirió vehículos de alta gama y habría constituido sociedades fuera del país.

Los investigadores también detectaron un uso intensivo de criptomonedas estables, con depósitos y retiros reiterados por cifras considerables. Estos movimientos contrastan con el perfil fiscal del empresario, que hasta hace pocos años se presentaba como trabajador individual con ingresos moderados.

En tanto, el vínculo personal y comercial entre Vallejo y Chiqui Tapia es uno de los elementos que genera mayor preocupación dentro del ambiente del fútbol. Si bien Tapia no es parte del expediente, su cercanía con el financista y la presencia de la marca Sur Finanzas en múltiples actividades oficiales lo ubican en una posición delicada.

Si las acusaciones avanzan, podrían derivar en un golpe reputacional para el titular de la AFA y en un mayor escrutinio sobre las relaciones entre dirigentes deportivos y empresas privadas que operan en rubros sensibles como las finanzas.

Un escándalo que recién empieza

El caso Vallejo expone una trama compleja en la que confluyen sociedades fantasma, billeteras digitales, criptomonedas, préstamos a clubes, monotributistas utilizados como pantalla y vínculos con funcionarios y dirigentes. Todo indica que la investigación será extensa y que podría derivar en nuevas líneas de indagación.

Para el fútbol argentino, el proceso abre un debate profundo sobre la transparencia financiera en los clubes y el rol de empresas que, al amparo del deporte, mueven volúmenes millonarios sin controles claros.

La figura de Vallejo, que durante años se movió con soltura entre dirigentes, empresarios y clubes, hoy se encuentra en el centro de un huracán judicial que podría redefinir la relación entre el fútbol y el poder económico en la Argentina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El borrador para jugar ante Central Córdoba

El polémico Barracas, su próximo rival

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Últimas noticias de Deportes

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

Gimnasia alcanzó su cuarto triunfo al hilo
Espectáculos
María Belén Ludueña posó en bikini y mostró su panza mientras espera su primer hijo junto a Jorge Macri
Mario Pergolini adelanta la noche de "Otro día perdido", un cambio de horario que intenta revolucionar su programa 
Entre lágrimas, Marcelo Tinelli agradeció el apoyo de sus seguidores
El universo Kirlian tiene su película
Un gigante del reggae: a los 81 años murió Jimmy Cliff, pionero del género
Policiales
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Política y Economía
Mayoría de intendentes y funcionarios asumirán en la Legislatura bonaerense, excepto dos clave
Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi
Milei, con las FF. AA. y recibe al canciller de Israel
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
La Ciudad
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
Se define el Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy para controlar
Se debate el COU: analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de La Plata
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla