Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes |LA AFA EN LA MIRA

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

El Tribunal de Disciplina le dio 48 horas al Pincha para presentar un descargo por incumplir una normativa que habría sido publicada luego del partido. Fuerte respaldo a los albirrojos

25 de Noviembre de 2025 | 03:01
Edición impresa

El partido entre Rosario Central y Estudiantes se sigue jugando. Al menos en las oficinas de la AFA, que ayer notificó al Pincha por “incumplir con el boletín 6625” relacionado a los protocolos de homenajes y celebraciones tras la obtención de una copa o torneo de un equipo a otro. Pero habría muchas irregularidades que siguieron despertando reacciones en los hinchas de todos los clubes.

Desde que Estudiantes tomó la bandera de oponerse al decreto que consagró campeón a Central y luego de los agravios de dirigentes de AFA hacia la Brujita Verón, la mayoría de los hinchas se encolumnó detrás del pensamiento albirrojo. Si hasta en las canchas de Vélez y Riestra se insultó al presidente Claudio Tapia. Todo se exacerbó más cuando obligaron al Pincha a realizar un “Pasillo al campeón”, algo que no pasó con otros equipos que dieron la vuelta olímipoco este año, por ejemplo Vélez o Independiente de Rivadavia.

LEA TAMBIÉN

El borrador para jugar ante Central Córdoba

Letrados, dirigentes y allegados al Club estuvieron toda la tarde en reuniones para evaluar cuál será su defensa: hay múltiples opciones pero realizará su descargo en tiempo y forma. Especulaciones abundan: suspensión al presidente Juan Sebastián Verón, multa económica y sanción a los 11 jugadores que participaron. Tiene tiempo hasta mañana para responder.

Pero conforme pasaron las horas y mientras el mundo del fútbol veía cómo podían sancionar a los jugadores y multar al Club con una severa sanción económica, diferentes personas empezaron a denunciar que el boletín en cuestión -en realidad- fue creado la noche del domingo, casi en simultáneo con el partido que jugó el Pincha: se habría adulterado y no había protocolo vigente. Es fácil de comprobarlo mediante mecanismos informáticos que efectivamente muestran una creación el 23/11 a las 19:21 y no el 25 de febrero como asegura la AFA, que a través de su medio oficial desmintió cualquier tipo de alteración.

Juan S. Verón, pte de Estudiantes

En ese Boletín de AFA que habría sido creado con posterioridad a los sucesos (el plantel le dio la espalda en forma de protesta) se detalla: “Deberán formar el pasillo los jugadores titulares del equipo que rinde el homenaje, es decir, aquellos futbolistas habilitados para disputar el encuentro y consignados como tales en la planilla desplazamiento del equipo homenajeado. Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales. Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y a los valores de la AFA. Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento”. Y se detalla en el final que el incumplimiento da lugar a sanciones.

 

El presidente Milei posteó en X una camiseta Pincha: “Honor a la escuela de Don Osvaldo”

 

PASO A PASO DE LOS HECHOS

El plantel de Estudiantes, luego de varias charlas internas y con la dirigencia, decidió hacerle el pasillo a los jugadores de Rosario Central, pero al momento de pasar delante de ellos darle la espalda, en rechazo a la decisión de la AFA. No fue contra el club rosarino.

El árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevó un informe al Tribunal de Disciplina por el pasillo invertido que los jugadores de Estudiantes realizaron a Rosario Central.

Como se trató de un saludo obligatorio por disposición de la Liga Profesional, el juez aseguró que no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos. La escena recorrió el mundo por su inusual formato y respondió al malestar del plantel del equipo platense por la reciente coronación administrativa del equipo rosarino.

“A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo”, declaró el árbitro.

Claudio Tapia, pte de AFA

El juez también contó que no fue advertido previamente sobre la postura que tomaría Estudiantes, aunque notó conversaciones en el túnel antes de salir al campo.

Según trascendió a través de imágenes, Leandro González Pirez y José Sosa les comunicaron a Ángel Di María y a Jorge Broun que la medida no era contra ellos, sino “de espaldas al poder”, una frase que luego replicó el propio club. Por eso no hubo declaraciones del entrenador Eduardo Domínguez ni jugadores. Ya habían hablado en la cancha.

El propio Verón subió a Instagram una frase de Mariano Mangano: “Estoy seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno...”

LEA TAMBIÉN

Vuelve a las prácticas con dudas y regresos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

El borrador para jugar ante Central Córdoba

El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Últimas noticias de Deportes

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

Gimnasia alcanzó su cuarto triunfo al hilo
Política y Economía
Sileoni deja Educación: lo reemplazará Flavia Terigi
Milei, con las FF. AA. y recibe al canciller de Israel
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
Crece la polémica por el nuevo ministro de Defensa
Espectáculos
El universo Kirlian tiene su película
Un gigante del reggae: a los 81 años murió Jimmy Cliff, pionero del género
La Fiesta Provincial del Teatro llega a la Ciudad con 20 funciones gratis
Gime Accardi, ¿confirmó su romance con Seven?
Otra vez La China Suárez suspendió una entrevista: ¿qué pasó?
Policiales
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
La Ciudad
Analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de la Ciudad
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Colorido cierre para el mes de la tradición

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla