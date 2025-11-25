Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

El partido entre Rosario Central y Estudiantes se sigue jugando. Al menos en las oficinas de la AFA, que ayer notificó al Pincha por “incumplir con el boletín 6625” relacionado a los protocolos de homenajes y celebraciones tras la obtención de una copa o torneo de un equipo a otro. Pero habría muchas irregularidades que siguieron despertando reacciones en los hinchas de todos los clubes.

Desde que Estudiantes tomó la bandera de oponerse al decreto que consagró campeón a Central y luego de los agravios de dirigentes de AFA hacia la Brujita Verón, la mayoría de los hinchas se encolumnó detrás del pensamiento albirrojo. Si hasta en las canchas de Vélez y Riestra se insultó al presidente Claudio Tapia. Todo se exacerbó más cuando obligaron al Pincha a realizar un “Pasillo al campeón”, algo que no pasó con otros equipos que dieron la vuelta olímipoco este año, por ejemplo Vélez o Independiente de Rivadavia.

Letrados, dirigentes y allegados al Club estuvieron toda la tarde en reuniones para evaluar cuál será su defensa: hay múltiples opciones pero realizará su descargo en tiempo y forma. Especulaciones abundan: suspensión al presidente Juan Sebastián Verón, multa económica y sanción a los 11 jugadores que participaron. Tiene tiempo hasta mañana para responder.

Pero conforme pasaron las horas y mientras el mundo del fútbol veía cómo podían sancionar a los jugadores y multar al Club con una severa sanción económica, diferentes personas empezaron a denunciar que el boletín en cuestión -en realidad- fue creado la noche del domingo, casi en simultáneo con el partido que jugó el Pincha: se habría adulterado y no había protocolo vigente. Es fácil de comprobarlo mediante mecanismos informáticos que efectivamente muestran una creación el 23/11 a las 19:21 y no el 25 de febrero como asegura la AFA, que a través de su medio oficial desmintió cualquier tipo de alteración.

Juan S. Verón, pte de Estudiantes

En ese Boletín de AFA que habría sido creado con posterioridad a los sucesos (el plantel le dio la espalda en forma de protesta) se detalla: “Deberán formar el pasillo los jugadores titulares del equipo que rinde el homenaje, es decir, aquellos futbolistas habilitados para disputar el encuentro y consignados como tales en la planilla desplazamiento del equipo homenajeado. Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales. Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y a los valores de la AFA. Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento”. Y se detalla en el final que el incumplimiento da lugar a sanciones.

El presidente Milei posteó en X una camiseta Pincha: “Honor a la escuela de Don Osvaldo”

PASO A PASO DE LOS HECHOS

El plantel de Estudiantes, luego de varias charlas internas y con la dirigencia, decidió hacerle el pasillo a los jugadores de Rosario Central, pero al momento de pasar delante de ellos darle la espalda, en rechazo a la decisión de la AFA. No fue contra el club rosarino.

El árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevó un informe al Tribunal de Disciplina por el pasillo invertido que los jugadores de Estudiantes realizaron a Rosario Central.

Como se trató de un saludo obligatorio por disposición de la Liga Profesional, el juez aseguró que no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos. La escena recorrió el mundo por su inusual formato y respondió al malestar del plantel del equipo platense por la reciente coronación administrativa del equipo rosarino.

“A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo”, declaró el árbitro.

Claudio Tapia, pte de AFA

El juez también contó que no fue advertido previamente sobre la postura que tomaría Estudiantes, aunque notó conversaciones en el túnel antes de salir al campo.

Según trascendió a través de imágenes, Leandro González Pirez y José Sosa les comunicaron a Ángel Di María y a Jorge Broun que la medida no era contra ellos, sino “de espaldas al poder”, una frase que luego replicó el propio club. Por eso no hubo declaraciones del entrenador Eduardo Domínguez ni jugadores. Ya habían hablado en la cancha.

El propio Verón subió a Instagram una frase de Mariano Mangano: “Estoy seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno...”