Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Policiales |LA MEDIDA HABÍA SIDO PEDIDA POR LOS ABOGADOS DE GIANINNA MARADONA

Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach

Tampoco hicieron lugar a la recusación de los fiscales que avanzan con la causa penal. Le impusieron una serie de condiciones

Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach

Julieta Makintach

25 de Noviembre de 2025 | 04:05
Edición impresa

La Justicia rechazó el pedido del abogado Fernando Burlando para detener a la ex jueza Julieta Makintach en el marco de la causa penal en su contra, además de que tampoco hizo lugar a la recusación planteada por la magistrada destituida contra los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, por lo que la causa penal en su contra avanza, según confirmaron fuentes del caso.

“No hacer lugar a la recusación de los fiscales Chaieb, Asprella y Amallo a cargo de la Fiscalía de San Isidro que fuera interpuesta por la defensa de Julieta Makintach”, destaca la resolución.

La exjueza acusó que los fiscales “actuaron con poca objetividad durante el proceso de investigación” y hasta argumentó “el ocultamiento de prueba en referencia a los testimonios de testigos en la causa penal”.

De esta manera podrán imputarla y hasta llamarla a indagatoria por los delitos de “cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios”.

A su vez, luego de la destitución de la jueza, Burlando solicitó que sea detenida al encontrarse “conductas inequívocas de perturbación de testigos” y “actos directos de manipulación”, “tentativa de manipulación del relato testimonial” y “comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves”.

Sin embargo, se informó que no se hace lugar al planteo solicitado, aunque sí la acusada deberá cumplir con una medida para asegurar su libertad.

LE PUEDE INTERESAR

Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell

LE PUEDE INTERESAR

“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución

Se le impuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del presente proceso, mediante cualquier medio, quedando comprendido todo contacto directo, indirecto o por interpósita persona, así como comunicaciones telefónicas, mensajes electrónicos, aplicaciones de mensajería, redes sociales, publicaciones, comentarios o referencias que puedan alcanzarlos de manera directa o indirecta.

En el escrito destacaron que solo podrá hacerlo “cuando ello sea expresamente autorizado o resulte necesario para el desarrollo del propio proceso judicial, manteniéndose la vigencia de esta medida durante todo el trámite del presente proceso”.

“La imputada ha desplegado un patrón de conducta inequívoco, reiterado en el tiempo y acreditado en diversos tramos de la investigación y del proceso de enjuiciamiento llevado a cabo por el jury, que demuestra la intimidación directa a testigos clave. Mientras nuestro ritual nos exige una investigación ordenada y respetuosa del debido proceso, la conducta de Makintach va en sentido contrario”, habían sostenido en el pedido de detención los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?

Estudiantes en medio del debate nacional sobre la AFA tras el pasillo de espaldas al Central "campeón"

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

El polémico Barracas, su próximo rival

El borrador para jugar ante Central Córdoba

El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Últimas noticias de Policiales

Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial

Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos

Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell

“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Espectáculos
El universo Kirlian tiene su película
Un gigante del reggae: a los 81 años murió Jimmy Cliff, pionero del género
La Fiesta Provincial del Teatro llega a la Ciudad con 20 funciones gratis
Gime Accardi, ¿confirmó su romance con Seven?
Otra vez La China Suárez suspendió una entrevista: ¿qué pasó?
Información General
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo
La Ciudad
Analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de la Ciudad
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
El 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Colorido cierre para el mes de la tradición
Deportes
El Gimnasia de los milagros, a Cuartos
Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará
El polémico Barracas, su próximo rival
Gimnasia alcanzó su cuarto triunfo al hilo
Cuatro listas en juego: cómo están integradas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla