El Mundo |CRECE LA TENSIÓN ENTRE WASHINGTON Y CARACAS

Para EE UU, el venezolano: cartel de los Soles es un grupo terrorista

Washington vincula a esta organización con Maduro. El gobierno chavista calificó la designación como una “ridícula patraña”

Para EE UU, el venezolano: cartel de los Soles es un grupo terrorista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto en Caracas / AP

25 de Noviembre de 2025 | 03:56
Edición impresa

Venezuela calificó de “ridícula patraña” la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La designación ocurre en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe y coincide con el anuncio de la visita del jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago hoy martes para conversar sobre el combate al narcotráfico.

Estados Unidos anunció el 16 de noviembre que clasificaría al supuesto grupo como una organización terrorista extranjera. La medida entró en vigor ayer.

“Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”, indicó la cancillería en un comunicado.

“Ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso”, dijo por su parte la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un acto de gobierno. “Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo”.

Caracas asegura que la designación se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios “que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

“El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró Rubio al anunciar la designación a mediados de noviembre. Expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas.

“TODOS LOS DÍAS INVENTAN”

Estados Unidos incluye en la lista a grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.

“Todos los días se inventan una pendejada distinta, una cosa más estrafalaria que la otra, todos los días, para señalar a Venezuela y con eso justificar lo que ellos quieren”, expresó ayer en una rueda de prensa el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sin mencionar la nueva medida de Washington.

Cabello anunció una gran movilización para hoy martes por la “soberanía” y la “independencia”.

Expertos consideran que la declaratoria le abre a Washington un ámbito de posibilidades, tanto militares como de sanciones para seguir ejerciendo presión sobre Maduro.

Estados Unidos defiende el despliegue militar con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia ese país y ha realizado ejercicios conjuntos con Trinidad y Tobago en el último mes.

El jefe del Estado Mayor estadounidense se reunirá con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. La visita se centrará en “el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, según la embajada de Estados Unidos en Trinidad.

Fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas a las que Washington acusa de transportar drogas en aguas en Caribe y el Pacífico, según un recuento de de cifras públicas.

El gobierno venezolano califica los bombardeos a embarcaciones de “ejecuciones extrajudiciales”. Estados Unidos no ha proporcionado evidencias de que las personas atacadas fueran de hecho narcotraficantes.

VUELOS CANCELADOS

En este marco, dos aerolíneas venezolanas anunciaron ayer la cancelación de sus vuelos desde y hacia Venezuela, sumándose a siete empresas aéreas internacionales que ya suspendieron sus operaciones tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre presuntos riesgos de volar en el espacio aéreo del país.

La aerolínea Estelar anunció en un comunicado la suspensión de sus vuelos correspondientes a “la ruta Caracas-Madrid-Caracas… los días 24, 26 y 28 de noviembre”, citando motivos operacionales de su proveedor aéreo español Iberojet.

La aerolínea Laser, en tanto, mediante un escrito divulgado en su cuenta en Instagram informó la reprogramación de sus vuelos entre Caracas y Madrid desde ayer hasta este jueves, también por “motivos operacionales”, sin dar otros detalles.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió el viernes a los pilotos que tengan “precaución” al volar sobre Venezuela “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” alrededor del país.

 

“La organización es responsable del tráfico de drogas hacia EE UU y Europa”

 

En la vecina Colombia, la Aeronáutica Civil informó en un comunicado que, tras la notificación de la FAA, se han generado cancelaciones de vuelos y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá, debido a que las aerolíneas han tomado decisiones para “proteger la seguridad de sus pasajeros y operaciones”.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó que se han suspendido indefinidamente los vuelos de TAP Air Portugal, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Gol y Caribbean, mientras que la aerolínea Turkish anunció ayer una suspensión hasta el 28 de noviembre.

ALAV indicó el sábado pasado que los vuelos comerciales internacionales “pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil” en el espacio aéreo. El gremio instó a los pasajeros con vuelos programados a revisar los anuncios de sus aerolíneas.

