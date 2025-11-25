Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
En el último latido: Racing eliminó a River con un gol agónico
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Críticas en Arquitectura al Plan de Ordenamiento Territorial en La Plata
Misa mensual “por los enfermos” en la Parroquia Nuestra Sra. de Pompeya
Jornada gratuita en el Colegio de Médicos sobre tumores cutáneos
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
“Policía hot”: piden investigar presunta red de prostitución
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió ayer una alerta amarilla por la llegada de un frente de vientos fuertes que avanzará desde el norte y alcanzará el territorio bonaerense. El fenómeno, que comenzó a registrarse en algunas regiones a partir de ayer, impactará con ráfagas que podrían complicar la actividad en varias ciudades.
Como adelantó el organismo pronosticador, la alerta rige tanto para la provincia de Buenos Aires como las de La Pampa y San Luis, donde se esperan vientos sostenidos del sector norte que oscilarán entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían trepar hasta los 70 km/h e incluso superarlos de manera puntual.
La recomendación general es tomar precauciones, ya que el viento puede desplazar objetos, dificultar la circulación y generar interrupciones temporarias en servicios o actividades al aire libre.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el patrón ventoso se mantendrá durante la semana, por lo que es importante tomar recaudos básicos. Entre ellos, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, retirar macetas de balcones, evitar permanecer o estacionar bajo árboles y mantener puertas y ventanas bien cerradas. Estas medidas simples ayudan a reducir riesgos ante un fenómeno que, aunque habitual en esta época del año, puede generar complicaciones cuando las ráfagas se intensifican.
Fuera de la intensidad del viento se prevé un inicio de semana con calor: la temperatura trepará hoy a los 29 °C y el miércoles se estirará hasta los 31 °C, según la proyección oficial.
Hacia el final de la semana, el organismo prevé que el AMBA mantendrá temperaturas elevadas pero con mayor inestabilidad. Entre jueves y viernes podrían registrarse chaparrones aislados y un aumento de la humedad, mientras que las máximas seguirán en torno a los 30 °C. Para el fin de semana, se espera un leve descenso térmico acompañado de viento sur, que traerá un alivio moderado sin cambios bruscos en las condiciones generales.
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí