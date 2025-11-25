Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió ayer una alerta amarilla por la llegada de un frente de vientos fuertes que avanzará desde el norte y alcanzará el territorio bonaerense. El fenómeno, que comenzó a registrarse en algunas regiones a partir de ayer, impactará con ráfagas que podrían complicar la actividad en varias ciudades.

Como adelantó el organismo pronosticador, la alerta rige tanto para la provincia de Buenos Aires como las de La Pampa y San Luis, donde se esperan vientos sostenidos del sector norte que oscilarán entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían trepar hasta los 70 km/h e incluso superarlos de manera puntual.

La recomendación general es tomar precauciones, ya que el viento puede desplazar objetos, dificultar la circulación y generar interrupciones temporarias en servicios o actividades al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el patrón ventoso se mantendrá durante la semana, por lo que es importante tomar recaudos básicos. Entre ellos, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, retirar macetas de balcones, evitar permanecer o estacionar bajo árboles y mantener puertas y ventanas bien cerradas. Estas medidas simples ayudan a reducir riesgos ante un fenómeno que, aunque habitual en esta época del año, puede generar complicaciones cuando las ráfagas se intensifican.

Fuera de la intensidad del viento se prevé un inicio de semana con calor: la temperatura trepará hoy a los 29 °C y el miércoles se estirará hasta los 31 °C, según la proyección oficial.

Hacia el final de la semana, el organismo prevé que el AMBA mantendrá temperaturas elevadas pero con mayor inestabilidad. Entre jueves y viernes podrían registrarse chaparrones aislados y un aumento de la humedad, mientras que las máximas seguirán en torno a los 30 °C. Para el fin de semana, se espera un leve descenso térmico acompañado de viento sur, que traerá un alivio moderado sin cambios bruscos en las condiciones generales.