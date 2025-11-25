Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo

Documentos

En medio de la polémica por el sorpresivo título que la AFA le concedió a Rosario Central, y mientras crecen los ecos por el histórico pasillo que Estudiantes realizó el sábado en su visita al equipo rosarino como forma de protesta a la decisión adoptada por la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia, Futbolistas Argentino Agremiados (FAA) emitió un comunicado en donde le dio la espalda al club de La Plata y en el que pidió respetar los "valores" deportivos.

En la misma sintonía de la AFA, no así de los hinchas de distintos clubes que se expresaron este fin de semana, la entidad que representa sindicalmente a los jugadores expresó “preocupación” por una actitud que, a su entender, no condice con los valores que deben regir dentro del fútbol profesional.

En el texto difundido públicamente, Agremiados sostuvo que la competencia actual viene mostrando “señales muy positivas” en términos de competitividad, interés sostenido, buena conducta y crecimiento general del fútbol argentino.

FAA fue contundente al afirmar que los usos y las costumbres del deporte indican que todo homenaje “debe realizarse de frente”, y que dar la espalda “desvirtúa ese momento” y puede transmitir un mensaje equívoco que no colabora con la construcción de un ambiente respetuoso.

Al mismo tiempo, el sindicato reiteró su compromiso con la paz, el juego limpio y la reflexión sobre cada acto dentro y fuera del campo de juego.

El comunicado aparece en medio de una fuerte polémica derivada de la decisión de la AFA de crear un título honorífico de “Campeón de Liga” para Rosario Central por haber sido el equipo con más puntos en la tabla anual.

Estudiantes de La Plata fue uno de los pocos clubes en manifestar públicamente su disconformidad, pero igualmente fue obligado a realizar el pasillo, incluso, bajo la advertencia del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, a Juan Sebastián Verón.

En respuesta, los jugadores del equipo platense cumplieron la instrucción, aunque de espaldas, en la previa del duelo por los octavos de final del Clausura.

Tras ese encuentro en el que Estudiantes derrotó 1-0 a Central y avanzó a cuartos de final, el árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevó un informe al Tribunal de Disciplina debido a que el protocolo establecido por la AFA “no se cumplió de la manera indicada”.

Además, la AFA le dio 48 horas al plantel de Estudiantes de La Plata para retractarse y también se dió a conocer que pudo trucharse un documento de febrero para perjudicar al conjunto de La Plata.

Ahora, con el pronunciamiento del gremio, la controversia suma un nuevo capítulo y podría derivar en sanciones económicas o deportivas para el club platense.