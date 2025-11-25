Por el acuerdo de paz, EE UU presiona a Ucrania

Sigue el escándalo: ¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes?
Estados Unidos presionó a Ucrania para aceptar su propuesta para un cese del conflicto con Rusia durante las conversaciones en Ginebra el fin de semana, según reveló un alto funcionario, después de que el plan recibiera críticas de ser muy favorable para Moscú.
Representantes de Ucrania, Estados Unidos y de los países europeos se reunieron el domingo en Suiza para debatir una propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022.
Según trascendió, aunque Estados Unidos no amenazó directamente con cortar la ayuda para Ucrania si Kiev rechazaba la propuesta, sus representantes entendieron que esta era una posibilidad. La presión de Estados Unidos se atenuó durante la reunión, pero se mantiene una “presión general”.
El plan original, compuesto por 28 puntos, planteaba que Ucrania cediera las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y que redujera el contingente de su ejército, demandas que para Kiev son inaceptables.
La nueva versión del borrador trabajado en Ginebra no ha sido publicada, pero todas las partes coincidieron en que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania.
El Kremlin declaró ayer que los ajustes propuestos por los europeos son “poco constructivos”. “No nos conviene”, afirmó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, citado por la agencia estatal TASS.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró “pasos importantes” durante las conversaciones, aunque reconoció que hace falta mucho más trabajo diplomático y afirmó que su país atraviesa un “momento crítico”.
“Para lograr una paz real, se necesita más, mucho más. Por supuesto, seguimos trabajando con los socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan y no nos debiliten”, apuntó.
La semana pasada, Zelenski advirtió que Ucrania corre el riesgo de perder su “dignidad” o a Washington como aliado.
Trump dio inicialmente a su par ucraniano hasta este jueves para responder a su plan, que contempla que Ucrania renuncie a territorios, limite el tamaño de su ejército y y desista de unirse a la OTAN.
