Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos

Un estremecedor episodio de inseguridad ocurrió durante la madrugada de este lunes en una zona oscura de la ruta 6, a la altura del cruce con la ruta 53, en jurisdicción de Abasto, cuando una familia que viajaba hacia Ranelagh fue interceptada por una camioneta 4x4 de la que descendieron dos delincuentes armados con la intención de robarles el coche.

El damnificado, titular de un Volkswagen Voyage 1.6 gris, relató ante la Policía que el hecho ocurrió alrededor de la 01.00, mientras se desplazaba con su pareja y sus cinco hijos de 1, 2, 5, 14 y 15 años. Lo hacía desde su vivienda de San Vicente hacia la casa de la madre de las dos hijas mayores.

Según la presentación, a pocos metros del cruce de rutas, un rodado de gran porte apareció de pronto por el carril izquierdo y comenzó a encerrarlo.

Por temor a un choque, el conductor pisó los frenos y detuvo la marcha, sin imaginarse lo que se le venía.

La camioneta, que en la oscuridad parecía negra o azul, quedó atravesada frente a su vehículo.

De la parte trasera descendieron dos hombres mientras un tercero permanecía al volante. Uno de ellos se acercó a la ventanilla y le exigió: “Bajate, bajate”, mientras el otro se mantuvo de pie unos metros adelante, observando la escena.

El denunciante, temiendo por la integridad de sus hijos pequeños, pidió que no les hicieran daño y procedió a descender del auto. También les suplicó por los menores.

Una vez que la familia se alejó del vehículo, los delincuentes se subieron al Voyage y escaparon a toda velocidad por la ruta 6 en dirección a La Plata, siguiendo a la camioneta.

El hombre afirmó que ninguno de los integrantes de la familia resultó herido y que cree que los asaltantes se contuvieron al ver a los cinco menores.

También brindó una descripción parcial de los atacantes: ambos de contextura delgada, estatura media -aproximadamente 1,60- y vestidos con camperas oscuras; uno de ellos posiblemente con ropa azul, aunque la falta de luz impidió ver con claridad.

Tras el robo, completamente conmocionados, la pareja intentó pedir ayuda a automovilistas que pasaban por el lugar.

Un conductor les indicó cómo llegar a una comisaría y, posteriormente, un conocido de la iglesia, a la que pertenecían, acudió a buscarlos.

Las dos hijas mayores fueron trasladadas por su madre, que había sido avisada de la situación.

La familia llegó primero a Florencio Varela, donde personal policial les indicó que debían radicar la denuncia en la comisaría séptima de nuestra ciudad por jurisdicción.

Ya en esa dependencia, el conductor detalló que el vehículo lleva poco más de un año en su poder, que posee seguro contra todo riesgo y que había sido sometido recientemente a arreglos mecánicos y eléctricos en preparación para un viaje familiar.

Además del auto, los ladrones se llevaron pertenencias que estaban en un bolso -pañales, cargadores, ropa de los niños y documentación menor-, pero no sustrajeron los teléfonos celulares.

La investigación continúa para dar con los responsables, mientras la familia intenta recuperarse del impacto de haber quedado a pie en plena madrugada, en una zona sin iluminación y rodeados por sus hijos pequeños.

El robo se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en corredores y rutas periféricas de La Plata. Tanto la ruta 6 como los accesos de Florencio Varela y San Vicente se han convertido en escenarios frecuentes de robos de autos, entraderas, asaltos a conductores y ataques a familias que circulan de noche.

En las últimas semanas se multiplicaron los reportes de automovilistas emboscados por grupos que actúan de manera similar: vehículos que encierran o cruzan el paso, delincuentes que descienden rápidamente, intimidación verbal y fuga inmediata con el rodado.

Para las fuerzas de seguridad, se trata de maniobras asociadas a bandas que buscan autos para venderlos completos, desarmarlos o utilizarlos en otros delitos.

La falta de iluminación en largos tramos de la ruta 6, la escasa presencia policial sostenida y la distancia entre destacamentos refuerzan la vulnerabilidad de quienes circulan en horarios nocturnos.

Vecinos y transportistas también advierten que, al caer la noche, las zonas ubicadas entre la ruta 53 y ruta 2 se vuelven prácticamente tierra de nadie, lo que facilita este tipo de ataques relámpago.

LA PESQUISA

En el caso tomó intervención la UFI Nº 9 de Autores Ignorados del Departamento Judicial La Plata, que ordenó analizar movimientos vehiculares en las zonas aledañas a la escena, claro que puedan contar con cámaras de seguridad, por ejemplo si entraron a la Ciudad por la Avenida 44 en Etcheverry o fueron por la 215 para el lado de Brandsen.