Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial

La estadística revela que ya superó la cantidad de fallecimientos por el tránsito de todo 2024, se equiparó a 2022 y está a un paso de pasar a 2023. Noviembre el mes con más eventos fatales. Hubo tres en 24 horas
La Región atraviesa un año particularmente trágico en materia de seguridad vial. Con 71 fallecidos en lo que va de 2025, las estadísticas ya superan ampliamente a las de 2024 -cuando se contabilizaron 64 víctimas fatales- y alcanzan la misma cantidad registrada en 2022. El número deja a La Plata, Berisso y Ensenada a un paso de igualar o incluso superar la marca de 2023, que cerró con 76 muertes, a pesar de que aún resta más de un mes para terminar el año.
Uno de los datos más alarmantes de 2025 es la participación de motociclistas: casi el 62 por ciento de las muertes en incidentes viales tuvo a un conductor o acompañante de moto involucrado.
Esta cifra consolida una tendencia que se viene profundizando en la última década, impulsada por el crecimiento del parque de motos, el uso extendido del vehículo para reparto y la alta exposición a siniestros en calles donde la convivencia con autos, colectivos y camiones es cada vez más tensa.
En cuanto a la distribución mensual, el actual mes de noviembre se convirtió en el más letal del año, con 10 fallecidos. Le siguen abril, con 9 muertes, y mayo y agosto, con 8 cada uno, por mencionar a los más complejos.
La sucesión de picos dejó en evidencia la falta de una estacionalidad clara, ya que los hechos graves se repiten tanto en plena actividad laboral como en épocas de mayor tránsito recreativo.
Aunque cada caso tiene su particularidad, especialistas en seguridad vial y autoridades coinciden en una serie de factores que se combinan para explicar el fenómeno. Entre ellos, destacan el exceso de velocidad, la falta de controles sostenidos, y el deterioro de la infraestructura vial en distintos puntos del casco urbano y la periferia.
A esto se suma el aumento del uso de motos como herramienta laboral en condiciones muchas veces precarias, con conductores expuestos a largas jornadas, presión de tiempos de entrega y, en algunos casos, sin la capacitación vial adecuada.
Precisamente, en la noche del domingo pasado, en la esquina de 44 y 5 se produjo otro evento mortal, con un repartidor de Pedidos Ya fallecido.
Lo identificaron como Rodrigo Aguilar, de 25 años, vecino de Barrio Aeropuerto, quien, por causas que intenta ahora determinar la Justicia, colisionó con un VW Gol Trend.
El impacto fue terrible y sus consecuencias las peores. Aguilar salió despedido de su rodado, una Honda GLH 150, y cayó arriba del capot de un VW Bora detenido en la esquina a la espera de la luz verde para avanzar hacia la Estación de Trenes.
En ese punto, al tratarse de un cruce semaforizado y que tendría cámaras de monitoreo, será clave saber cuál de los dos vehículos pudo haber avanzado en forma antirreglamentaria. Esa es la principal hipótesis, al margen del tema de la velocidad de desplazamiento.
En lo que va del año se registraron 71 fallecimientos en accidentes. Más que en todo 2024
Precisamente, otra variable que aparece de manera recurrente es el incumplimiento de normas básicas: el no uso del casco, maniobras imprudentes, cruces indebidos y la combinación fatal de alcohol o estupefacientes al volante.
También crece la preocupación por la convivencia entre distintos modos de transporte en arterias saturadas, donde peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas disputan un espacio reducido en condiciones que favorecen los errores y amplifican sus consecuencias.
Ya de noche, las arterias parecen una pista de carreras, donde no importa ninguna regla. Sobre todo cuando siempre existe la amenaza de sufrir un potencial robo.
Con la muerte de Aguilar, ya son dos los repartidores fallecidos en circunstancias similares y sobre la misma avenida 44. Y otro dato estremecedor es que solo en la jornada del domingo se produjeron tres muertes por accidentes, todas con motociclistas involucrados.
Los dos primeros casos ocurrieron en 44 y 153, donde se despistó una Wave en la que viajaban tres personas, una terminó fallecida, y en 137 y 523, por la colisión entre una Renault Stepway y una Honda XR 250.
En todos los casos, la investigación está a cargo de la UFI Nº 14, a cargo de la fiscal María Scarpino, quien ya requirió el relevamiento de cámaras testigos y los peritajes de rigor.
Por eso, mientras las cifras continúan en ascenso y la Región se acerca a un récord no deseado, organizaciones civiles insisten en la urgencia de políticas de prevención que logren sostenerse en el tiempo.
La moto de la víctima. Es el 2º repartidor fallecido en la Av. 44 / EL DIA
Entre las propuestas, plantean reforzar la educación vial, modernizar los sistemas de control, rediseñar zonas de alta siniestralidad y mejorar la iluminación y el señalamiento.
Con diciembre aún por delante, el desafío será redoblar esfuerzos para evitar que 2025 termine siendo uno de los años más mortales en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada.
POR MES*
