Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: dos muertos y al menos dos heridos graves

Dos personas murieron y varias resultaron heridas, al menos dos de gravedad, a raíz del vuelco de un colectivo en el kilómetro 325 de la Autovía 2, sentido a Mar del Plata.

El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, cuando el micro turista, por circunstancias que se desconocen, volcó en la Ruta 2.

Como consecuencia del impacto, dos pasajeros murieron y al menos otros dos se encuentran internados en grave estado.

Acerca de las víctimas fatales, una de ellas es una mujer, mientras que se desconoce por el momento sus identidades.

En este sentido, se indicó que 15 pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal y dos a Mar del Plata, mientras que los otros lesionados debieron ser derivados al centro médico de Pirán.

Bomberos, ambulancias, policías y personal de AUBASA trabajaban en el lugar del siniestro.