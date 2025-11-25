Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Tras el pase a cuartos de final

"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero

"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero
25 de Noviembre de 2025 | 12:09

Después del 2-1 de Gimnasia ante Unión en Santa Fe que aseguró el pase a cuartos de final, Nicolás Barros Schelotto (19) no pudo ocultar su emoción y compartió su palabra que refleja mucho más que el momento que vive Gimnasia. “Creo que no caigo por estar en el lugar en el que estoy”, dijo el joven volante, conmovido por su presente en el Lobo.

Barros Schelotto -hijo de Guillermo- contó que en su interior brota “mucha alegría”: “Soñé toda mi vida jugar en Gimnasia y estar en este momento me pone orgulloso”, confesó, recordando aquel anhelo de chico que se concreta justamente con el club al que ama.

Pero la emoción viene acompañada por confianza, humildad y con los pies en la tierra. A pesar del gran envión de su equipo, fue cauteloso con las expectativas: “Esto es paso a paso y queda otra final. Es partido a partido.” Se refirió también al próximo rival: “Ahora ocuparnos de Barracas, que va a ser duro.”

Tiene 19 años y apenas cinco partidos en Primera, habiendo debutado en el clásico. Ayer, su primer pase gol.

