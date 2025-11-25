"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero

Después del 2-1 de Gimnasia ante Unión en Santa Fe que aseguró el pase a cuartos de final, Nicolás Barros Schelotto (19) no pudo ocultar su emoción y compartió su palabra que refleja mucho más que el momento que vive Gimnasia. “Creo que no caigo por estar en el lugar en el que estoy”, dijo el joven volante, conmovido por su presente en el Lobo.

Nico Barros Schelotto se refirió al buen presente de Gimnasia tras la clasificación a cuartos de final.



Barros Schelotto -hijo de Guillermo- contó que en su interior brota “mucha alegría”: “Soñé toda mi vida jugar en Gimnasia y estar en este momento me pone orgulloso”, confesó, recordando aquel anhelo de chico que se concreta justamente con el club al que ama.

Pero la emoción viene acompañada por confianza, humildad y con los pies en la tierra. A pesar del gran envión de su equipo, fue cauteloso con las expectativas: “Esto es paso a paso y queda otra final. Es partido a partido.” Se refirió también al próximo rival: “Ahora ocuparnos de Barracas, que va a ser duro.”

Tiene 19 años y apenas cinco partidos en Primera, habiendo debutado en el clásico. Ayer, su primer pase gol.