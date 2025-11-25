Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Qué se sabe del colectivo que volcó en Ruta 2 camino a Mar del Plata

Trasladaba a militantes que participarían de un encuentro que iba a encabezar el gobernador Axel Kicillof

Qué se sabe del colectivo que volcó en Ruta 2 camino a Mar del Plata
25 de Noviembre de 2025 | 12:12

Escuchar esta nota

El fiscal Germán Vera Tapia confirmó que dos personas murieron y 44 resultaron heridas en el vuelco del colectivo a la altura del kilómetro 325 de la Autovía 2, mientras se trata de determinar las causas del siniestro.

“Pude hablar con tres sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, señaló el fiscal, quien indicó que se encontraban aguardando que llegara "la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

Además, el fiscal afirmó que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro", aunque indicó que "no me consta porque él no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

“No sabemos dónde estaban los fallecidos, pero creemos que en la parte inferior porque una de las víctimas está abajo y la otra creemos que también, pero no podemos confirmarlo. El micro fue contratado particularmente y, en principio, los papeles está todo bien”, añadió Vera Tapia.

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la Fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte. Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Polícia Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”, concluyó.

