Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas

La nueva normativa prevé sanciones que van desde los $50.899 hasta los $508.992

Mar del Plata se prepara para la temporada de verano con un cambio fuerte en su código de convivencia: el municipio de General Pueyrredón decidió avanzar hacia playas libres de humo y estableció un esquema de multas para quienes enciendan un cigarrillo fuera de las zonas permitidas.

La medida apunta tanto a ordenar el uso del espacio público como a reducir el impacto ambiental de las colillas, uno de los residuos más frecuentes en la costa.

Las autoridades locales sostienen que la iniciativa tiene un objetivo central: concientizar. Para ello, remarcan un dato contundente que acompañará la campaña de verano: una sola colilla puede tardar hasta 18 meses en degradarse y liberar sustancias tóxicas que terminan en el mar.

Con la afluencia masiva de turistas que caracteriza a la ciudad, el municipio busca evitar que ese residuo cotidiano se convierta en un problema mayor.

La nueva normativa establece multas económicas que van desde el 0,15% hasta el 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales. Con el salario mínimo municipal de 18 horas ubicado en $339.328,21 en septiembre, las sanciones por fumar fuera de los espacios habilitados irán desde los $50.899 hasta los $508.992, dependiendo del nivel de la infracción que determine la autoridad de control.

El objetivo es generar un desincentivo claro para quienes desoigan la regulación. La prohibición abarca un amplio abanico de sectores: balnearios privados, concesionados, Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio, el Complejo Punta Mogotes y áreas bajo concesión provincial.

En todos estos espacios, fumar quedará limitado estrictamente a zonas señalizadas.Además, el municipio evalúa dar un paso más e incorporar también a las playas públicas en esta prohibición, aunque esa extensión aún no está definida.

Si la medida avanza, la ciudad balnearia podría convertirse en uno de los primeros destinos del país en aplicar una política integral de playas libres de humo, una tendencia que ya adoptaron centros turísticos de otros países.