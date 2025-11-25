El borrador para jugar ante Central Córdoba

Central Córdoba y Estudiantes aguardan por la confirmación desde la Liga Profesional, para conocer el día y horario del partido de los cuartos de final del Torneo Clausura. A su vez, desde el Pincha esperan novedades sobre la posibilidad de poder contar con el acompañamiento de hinchas neutrales.

A falta de un cruce -Lanús antes Tigre mañana 21.30- para que queden definidos todos los cruces de la siguiente instancia del campeonato, los equipos clasificados esperan saber con exactitud la fecha en la que se desarrollarán los juegos.

En este sentido, en unos de los borradores del ente organizador, aparece que el partido entre el Ferroviario y el Pincha a disputarse en el Estadio Único Madre de Ciudades podría disputarse el sábado en el horario de las 22, el mismo que se estableció en el partido anterior entre los santiagueños y San Lorenzo.

De esta forma, en las próximas horas, se informará oficialmente los detalles del encuentro, en donde además, desde Estudiantes esperan saber si podrá concurrir una parte de la parcialidad albirroja.

En este sentido, el sábado por la noche, cuando Central recibió al Ciclón, un centenar de hinchas se hicieron presentes en el reducto. Cabe mencionar desde su ascenso que en otras instancias, el cuadro santiagueño recibió en reiteradas oportunidades a los denominados hinchas neutrales. Por su parte, un ejemplo cercano es de Gimnasia, que en 2022 sus hinchas pudieron decir presentes en Santiago, en un partido correspondiente a la fecha 20 del campeonato local.

Pese a esto, un factor que podría interponerse para que los hinchas de Estudiantes copen una vez más el Norte de la Argentina, es el enfrentamiento a fuego que existe entre el Tesorero de la AFA y ex dirigente de Central, Pablo Toviggino, y el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón. Más ahora tras los hechos transcurridos desde la semana pasada.