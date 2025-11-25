Se supo: Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires

Alberto Sileoni, quien dejó su cargo como director de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por motivos personales, aseguró que se va "sin conflicto con nadie", a la vez que dijo estar agradecido con el gobernador Axel Kicillof. "Me voy del cargo, pero sin conflicto con nadie”, manifestó en diálogo con un programa radial.

En la entrevista ehora ex funcionario bonaerense indicó: "Fue muy hablado con el gobernador y tengo mucho agradecimiento hacia él".

Además, Sileoni remarcó que tiene "ganas de seguir trabajando, pero desde otro lugar” y subrayó que “imponer la confesión religiosa en las escuelas de gestión pública atrasa un montón de años”.

En tanto, expresó: "Este Gobierno nacional siempre va fragmentando a la sociedad. Nación ha resignado la meta del 6% del PBI dedicado a la Educación”.

El comunicado de la Provincia

Cabe recordar que ayer, el gobernador Axel Kicillof confirmó el cambio en su gabinete al anunciar que Flavia Terigi será la nueva directora General de Cultura y Educación bonaerense, en reemplazo de Sileoni.

A través de un breve comunicado, desde Gobernación se informó que Kicillof enviará mañana a la Legislatura "el pliego para la designación de Flavia Terigi" en lugar de Sileoni "quien dejará su cargo por razones personales".

Y agrega declaraciones de Sileoni en las que agradece a Kicillof "la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno. Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”.

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, concluye el texto, en el que se aclara que Sileoni "seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios".

Este es el documento: