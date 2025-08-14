Wall Street terminó al alza con nuevos récords

La bolsa de Nueva York alcanzó nuevos máximos, impulsada por la perspectiva de una flexibilización monetaria por parte del banco central estadounidense (Fed) tras una inflación conforme a las expectativas.

Los índices Nasdaq (+0,14%) y S&P 500 (+0,32%) superaron ambos sus máximos históricos, alcanzando respectivamente 21.713,14 y 6.466,58 puntos. El Dow Jones avanzó un 1,04%.

“Es un mercado que probablemente está un poco sobrevalorado, pero actualmente hay mucho impulso y euforia”, dijo Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

“El mercado sigue bastante dinámico”, animado por las expectativas de una “baja de tasas” de parte de la Reserva Federal al término de su reunión de política monetaria en septiembre, agregó el analista.

Los inversionistas están especialmente tranquilos tras la publicación del índice de inflación IPC el martes, conforme a las previsiones del mercado para el mes de julio.

ATENUÓ LOS TEMORES

Este indicador logró atenuar los temores del impacto de los aranceles sobre los precios al consumidor, y en consecuencia impulsó a los inversionistas a reforzar su apuesta por una disminución de las tasas de referencia de la Fed.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró incluso favorable a un recorte de medio punto en las tasas de la Fed.

Los inversionistas esperan hoy la publicación del índice de inflación al productor (IPP), antes de ver las cifras de ventas minoristas y el índice de confianza de los consumidores el viernes.

Con estos datos, los inversionistas deberían “poder afinar sus previsiones sobre los futuros recortes de tasas”, destacó en una nota Sam Stovall, de CFRA.