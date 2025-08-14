Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LOS ÍNDICES NASDAQ Y S&P 500 SIGUEN EN ASCENSO

Wall Street terminó al alza con nuevos récords

14 de Agosto de 2025 | 03:15
Edición impresa

La bolsa de Nueva York alcanzó nuevos máximos, impulsada por la perspectiva de una flexibilización monetaria por parte del banco central estadounidense (Fed) tras una inflación conforme a las expectativas.

Los índices Nasdaq (+0,14%) y S&P 500 (+0,32%) superaron ambos sus máximos históricos, alcanzando respectivamente 21.713,14 y 6.466,58 puntos. El Dow Jones avanzó un 1,04%.

“Es un mercado que probablemente está un poco sobrevalorado, pero actualmente hay mucho impulso y euforia”, dijo Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

“El mercado sigue bastante dinámico”, animado por las expectativas de una “baja de tasas” de parte de la Reserva Federal al término de su reunión de política monetaria en septiembre, agregó el analista.

Los inversionistas están especialmente tranquilos tras la publicación del índice de inflación IPC el martes, conforme a las previsiones del mercado para el mes de julio.

ATENUÓ LOS TEMORES

Este indicador logró atenuar los temores del impacto de los aranceles sobre los precios al consumidor, y en consecuencia impulsó a los inversionistas a reforzar su apuesta por una disminución de las tasas de referencia de la Fed.

LE PUEDE INTERESAR

Rusia restringe llamadas por WhatsApp y Telegram con la idea de “controlar” internet

LE PUEDE INTERESAR

Trump quiere, ¿ellos querrán?: busca juntarse con Putin y Zelenski para frenar la guerra

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró incluso favorable a un recorte de medio punto en las tasas de la Fed.

Los inversionistas esperan hoy la publicación del índice de inflación al productor (IPP), antes de ver las cifras de ventas minoristas y el índice de confianza de los consumidores el viernes.

Con estos datos, los inversionistas deberían “poder afinar sus previsiones sobre los futuros recortes de tasas”, destacó en una nota Sam Stovall, de CFRA.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Mística Pincha

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Dura sanción para Benedetti tras la roja ante la Lepra

Sin tiempo que perder, vuelve a las prácticas y cambia el chip

El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”

El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
Últimas noticias de El Mundo

Té para tres: Trump busca juntar a Putin y Zelenski

Polémica: Perú promulgó una ley de amnistía para policías y militares

Avanza en el Congreso uruguayo el proyecto sobre muerte asistida

Alertan sobre el “riesgo de influencia china”
Información General
Logro del Conicet: avance contra un tipo de cáncer
Hallan restos de un perro de hace 200.000 años
Sin acuerdo por la polución con plásticos
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
¿Qué pasó con WhatsApp Web? Fallas en todo el mundo
Deportes
Mística Pincha
El local jugó a no perder y el Pincha, bien plantado, logró un negocio perfecto
El Pincha alcanzó la marca de 250 partidos internacionales
Estudiantes, en el podio de las vallas en cero
Ascacibar, el encargado de los penales en la Copa
Policiales
Escándalo sin fin: un fraude contra IOMA salpica a Foresio
Investigan en Ensenada un ataque a golpes a una embarazada de 3 meses
Le pegó una trompada a una jubilada en un asalto
Villa Elisa sin paz: otro robo millonario
La casa del terror y una prueba que salió a la luz

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla