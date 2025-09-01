Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Marcas y Tendencias

L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte

ESPACIO PATROCINADO

1 de Septiembre de 2025 | 04:00

 

Vonharv -el salón de eventos más emblemático de la zona sur de la provincia Buenos Aires, ubicado en Gonnet, a solo 40 minutos desde la Capital Federal por autopista- presenta la primera edición de su evento L'Experience, una cata de vino que trasciende lo tradicional para convertirse en una experiencia sensorial tecnológica, elegante y única.

El próximo Viernes 12 de septiembre de 20 a 00 hs, Vonharv abrirá sus puertas a lo amantes del vino, quiénes podrán vivir una noche sin precedentes. Contarán con presencia de las principales bodegas tradicionales y boutique que presentarán su creaciones tanto nuevas como emblemáticas. Acompañados por sommeliers representantes de cada una, los asistentes podrán degustar, comparar y conocer e profundidad lo mejor del mundo vitivinícola,

La ambientación, concebida con una estética precisa y sensorial, integrará música arte, aromas y una cuidada iluminación para transformar cada espacio en un vivencia inolvidable.

El vino y la coctelería crean una fiesta multisensorial

Cada vino será una historia. Cada cóctel una experiencia. En su interior, un cúmulo c percepciones que invitan a descubrir y disfrutar con todos los sentidos.

Se completará con propuestas gastronómicas de alto nivel, cuidadosamente diseñada para acompañar y resaltar los matices de los vinos. Todo ello en un contexto de lujo contemporáneo.

Bodegas participantes: Rutini, Catena Zapata, Cavas Rosell Boher, Salentein, Luigi Bosca, Escorihuela Gascón, Nieto Senetiner, Mosquita Muerta, Brujerías, Trapiche Peñaflor, Falasco, Huarizo, Don Bosco, Viña El Cemo, Aureum Terra, Calyptra, Cep Natural, Gidio, Alfredo Roca, Finca Buenaventura, Bodegas Molina, Pacto Wines Stocco de Viani, Los Siete Locos, La Celia, Laborum, Venteris Conventus, Melodia Solsticio, La Iride, Camino de Anchoris, Marco Zunino, Berna Wines, entre otras.

Bebidas espirituosas: Vonharv Stand, Femet Branca y Pernod Ricard con sus marcas Buhero negro, Ramazzoti, Beffeater, Chivas y Lillet.

A su vez, Stella Artois y Quilmes también estarán presentes con sus cervezas de siempre y la versión sin alcohol, para aquellos que la prefieran.

Y para los amantes del café de especialidad estará Mainset y Segafredo Zanetti.

VENTA DE ENTRADAS

GENERALES. Hasta este viernes 5 de septiembre $ 58.000
VIP. Hasta este viernes 05 de septiembre $145.000

Las entradas se puede adquirir en:

https://app.tikzet.com/events/l-experience-vonharv?referred_by=36d3dd8c-f009-401a-b505-7ec6d765b80e

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Messi no pudo sumar otro título y ya se pone en Modo Selección

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%

Gimnasia necesita ganar ante los tucumanos

El plantel de Boca se tuvo que volver en micro pero tiene dos días libres

Docentes universitarios arrancan la semana con un nuevo paro

“No hicimos las cosas bien, hay que mejorar”

Máximo Kirchner sacó a la cancha al Indio Solari

Boca, bajo la lluvia, y su tercer triunfo al hilo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla