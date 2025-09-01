L'Experience Vonharv, una noche donde el vino se convierte en arte

La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
La UCR retenía Corrientes: segundo el PJ y LLA, cuarta con solo 8,8%
ESPACIO PATROCINADO
Vonharv -el salón de eventos más emblemático de la zona sur de la provincia Buenos Aires, ubicado en Gonnet, a solo 40 minutos desde la Capital Federal por autopista- presenta la primera edición de su evento L'Experience, una cata de vino que trasciende lo tradicional para convertirse en una experiencia sensorial tecnológica, elegante y única.
El próximo Viernes 12 de septiembre de 20 a 00 hs, Vonharv abrirá sus puertas a lo amantes del vino, quiénes podrán vivir una noche sin precedentes. Contarán con presencia de las principales bodegas tradicionales y boutique que presentarán su creaciones tanto nuevas como emblemáticas. Acompañados por sommeliers representantes de cada una, los asistentes podrán degustar, comparar y conocer e profundidad lo mejor del mundo vitivinícola,
La ambientación, concebida con una estética precisa y sensorial, integrará música arte, aromas y una cuidada iluminación para transformar cada espacio en un vivencia inolvidable.
El vino y la coctelería crean una fiesta multisensorial
Cada vino será una historia. Cada cóctel una experiencia. En su interior, un cúmulo c percepciones que invitan a descubrir y disfrutar con todos los sentidos.
Se completará con propuestas gastronómicas de alto nivel, cuidadosamente diseñada para acompañar y resaltar los matices de los vinos. Todo ello en un contexto de lujo contemporáneo.
Bodegas participantes: Rutini, Catena Zapata, Cavas Rosell Boher, Salentein, Luigi Bosca, Escorihuela Gascón, Nieto Senetiner, Mosquita Muerta, Brujerías, Trapiche Peñaflor, Falasco, Huarizo, Don Bosco, Viña El Cemo, Aureum Terra, Calyptra, Cep Natural, Gidio, Alfredo Roca, Finca Buenaventura, Bodegas Molina, Pacto Wines Stocco de Viani, Los Siete Locos, La Celia, Laborum, Venteris Conventus, Melodia Solsticio, La Iride, Camino de Anchoris, Marco Zunino, Berna Wines, entre otras.
Bebidas espirituosas: Vonharv Stand, Femet Branca y Pernod Ricard con sus marcas Buhero negro, Ramazzoti, Beffeater, Chivas y Lillet.
A su vez, Stella Artois y Quilmes también estarán presentes con sus cervezas de siempre y la versión sin alcohol, para aquellos que la prefieran.
Y para los amantes del café de especialidad estará Mainset y Segafredo Zanetti.
VENTA DE ENTRADAS
GENERALES. Hasta este viernes 5 de septiembre $ 58.000
VIP. Hasta este viernes 05 de septiembre $145.000
Las entradas se puede adquirir en:
https://app.tikzet.com/events/l-experience-vonharv?referred_by=36d3dd8c-f009-401a-b505-7ec6d765b80e
