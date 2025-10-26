VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única

Ya votó el 23% del padrón electoral: la palabra de los candidatos y referentes políticos
Ya votó el 23% del padrón electoral: la palabra de los candidatos y referentes políticos
A poco del mediodía una buena cantidad de platenses de acercó a los centros de votación para elegir a sus representantes en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollaban este domingo 26 de octubre 2025, un acto eleccionario que conlleva la novedad del debut de la Boleta Única de Papel (BUT) en reemplazo de las tradicionales listas partidarias. Al respecto, EL DIA realizó una recorrida para saber qué piensan y cómo fue la experiencia de los vecinos que ya emitieron su sufragio con este nuevo sistema.
A sus 39 años, a Antonio le tocó votar en el Colegio Liceo de la UNLP. Según dijo, "votar con la BUP fue algo novedoso, nada difícil" aunque criticó que "hubo muy poca información al respecto". "Tenía en claro lo que venía a votar, así que hay que fijarse de no errarle en el casillero. Es más rápido que lo otro. El conflicto puede darse si no estás decidido a quién votar, en ese caso es más fácil confundirse", subrayó.
Gabriela, a sus 51, destacó que con la BUP "fue más sencillo y más rápido". "Estaba al tanto de cómo se votaba, te dan la lapicera en el lugar", recordó respecto de la marca para elegir al candidato favorito.
Nora, rosarina pero platense de adopción, votó con la nueva modalidad a sus 85 años y celebró la posibilidad de elegir en las urnas en forma democrática. "No me costó nada votar", sentenció sobre su experiencia con la BUP. "Había algo que no sabía pero el personal está muy bien formado, así que no costó". Es más fácil, rápido y eficaz", subrayó.
Una experiencia similar vivieron Teresa y Carlos en una escuela de la zona de 7 y 514, en Ringuelet. Ambos jubilados, relataron a este medio que "fue muy fácil votar con la boleta única". Asimismo, objetaron la falta de información previa sobre cómo sufragar con el flamante formato. "Por suerte siempre hay un familiar o conocido que te explica cómo hacer”, indicaron.
A juzgar por los testimonios de mitad de jornada y con algunas horas por delante para culminar con los comicios, la experiencia de los platenses con la BUP era en líneas generales bastante buena. Rapidez, eficacia y sencillez fueron los puntos salientes de la modalidad que se está estrenando durante la elección de medio término. En cuanto a puntos negativos, coincidieron en la falta de información previa, un problema que saldaron a través de consultas a terceros.
Luego de que el elector marca con el bolígrafo las opciones de su preferencia en el biombo, debe doblar la boleta. El instructivo oficial indica:
Una vez que la boleta está correctamente doblada, el elector se dirige a la mesa, introduce el papel en la urna y finalmente firma el padrón para dejar constancia de su voto.
