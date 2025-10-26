Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única

26 de Octubre de 2025 | 12:08

Escuchar esta nota

A poco del mediodía una buena cantidad de platenses de acercó a los centros de votación para elegir a sus representantes en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollaban este domingo 26 de octubre 2025, un acto eleccionario que conlleva la novedad del debut de la Boleta Única de Papel (BUT) en reemplazo de las tradicionales listas partidarias. Al respecto, EL DIA realizó una recorrida para saber qué piensan y cómo fue la experiencia de los vecinos que ya emitieron su sufragio con este nuevo sistema. 

A sus 39 años, a Antonio le tocó votar en el Colegio Liceo de la UNLP. Según dijo, "votar con la BUP fue algo novedoso, nada difícil" aunque criticó que "hubo muy poca información al respecto". "Tenía en claro lo que venía a votar, así que hay que fijarse de no errarle en el casillero. Es más rápido que lo otro. El conflicto puede darse si no estás decidido a quién votar, en ese caso es más fácil confundirse", subrayó. 

Gabriela, a sus 51, destacó que con la BUP "fue más sencillo y más rápido". "Estaba al tanto de cómo se votaba, te dan la lapicera en el lugar", recordó respecto de la marca para elegir al candidato favorito. 

Nora, rosarina pero platense de adopción, votó con la nueva modalidad a sus 85 años y celebró la posibilidad de elegir en las urnas en forma democrática. "No me costó nada votar", sentenció sobre su experiencia con la BUP. "Había algo que no sabía pero el personal está muy bien formado, así que no costó". Es más fácil, rápido y eficaz", subrayó. 

Una experiencia similar vivieron Teresa y Carlos en una escuela de la zona de 7 y 514, en Ringuelet. Ambos jubilados, relataron a este medio que "fue muy fácil votar con la boleta única". Asimismo, objetaron la falta de información previa sobre cómo sufragar con el flamante formato. "Por suerte siempre hay un familiar o conocido que te explica cómo hacer”, indicaron. 

A juzgar por los testimonios de mitad de jornada y con algunas horas por delante para culminar con los comicios, la experiencia de los platenses con la BUP era en líneas generales bastante buena. Rapidez, eficacia y sencillez fueron los puntos salientes de la modalidad que se está estrenando durante la elección de medio término. En cuanto a puntos negativos, coincidieron en la falta de información previa, un problema que saldaron a través de consultas a terceros. 

Paso a paso: cómo doblar la boleta

Luego de que el elector marca con el bolígrafo las opciones de su preferencia en el biombo, debe doblar la boleta. El instructivo oficial indica:

  1. Seguir las indicaciones: El plegado se debe realizar "siguiendo las indicaciones en su dorso".
  2. Ocultar el voto: El objetivo principal del doblez es asegurar que el voto permanezca oculto y se garantice el secreto del sufragio.
  3. Mostrar la firma: Al mismo tiempo, el doblez debe dejar visible la firma de la autoridad de mesa (la que puso el presidente de mesa al entregar la boleta).

Una vez que la boleta está correctamente doblada, el elector se dirige a la mesa, introduce el papel en la urna y finalmente firma el padrón para dejar constancia de su voto. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Ya votó el 23% del padrón electoral: la palabra de los candidatos y referentes políticos

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Estudiantes tiene fecha para recibir al Xeneize

Nuevo, usado o pozo: qué conviene y cuánto pagar

VIDEO.- Se vota a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

EN FOTOS: Así se vive el domingo electoral en La Plata

VIDEO. Votó Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"

VIDEO.- Se vota a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata

Este domingo salió en EL DIA el cupón para ganar un auto 0Km con el Super Cartonazo: pozo de $6.000.000 y línea de $300.000
Información General
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
Policiales
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
Taxista manejaba borracho, lo detuvieron y le revisaron el baúl: llevaba a su pareja encerrada
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y confirman que hay 8 fallecidos
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Deportes
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Espectáculos
¡Mesaza! Mirtha Legrand votó "muy contenta" y "con ilusión"
Se supo: a qué le tiene miedo Mirtha Legrand
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla