"Le gané a Mirtha", bromeó Amelia Andreoni mientras entraba a la escuela N° 7 de barrio Hipódromo acompañada de su nieto Alejandro. No es para menos, 103 años cumplio la vecina en agosto y al igual que la mítica conductora en cada elección renueva su compromiso con la democracia.

"Yo las viví todas, las buenas y las malas. Pero siempre salimos adelante y siempre votando. Votar me hace sentir jóven", expresó Amelia ante una ronda de curiosos que se formó para escuchar su relato.

Esta hincha de Gimnasia que vivió toda su vida en Barrio Hipódromo, a donde crecieron sus dos hijos, no pudo evitar emocionarse al expresar lo que la convoca a votar en cada comicio y antes de que alguien dijera algo señaló su cara y aseguró "estas no son lagrimas de tristeza, son de felicidad".

Así, movilizada ingresó a votar. Salió del biombo, y ante la mirada de admiración de los presentes besó la boleta y la metió en la urna para dar paso a los aplausos de toda la escuela.