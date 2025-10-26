Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

VIDEO. ¿Temor a quedar como autoridad de mesa o votantes más remolones? Pocos platenses en la apertura de las mesas de votación

Si sufriste demoras u otros inconvenientes a la hora de sufragar, o si tenés una historia que merezca ser contada en esta jornada de la democracia, comunicate con el WhatsApp de EL DIA al 2214779896 

26 de Octubre de 2025 | 08:30

Escuchar esta nota

A las 8 de este domingo 26 de octubre, los centros votación de La Plata y de todo el país dieron comienzo a la jornada electoral para elegir a los representantes de las provincia y de la capital federal en el Congreso de La Nación. La novedad de estos comicios será el estreno de la Boletea Única de Papel (BUP), por lo que la atención estará centrada en buena parte no sólo en los resultados electorales y en cada acción de los candidatos más renombrados, sino también en cómo reaccionará la ciudadanía a este nuevo sistema de votación.

En la primera recorrida de la cobertura electoral que realiza el diario EL DIA, a media hora de la apertura de escuelas, jardines de infantes y demás instituciones dispuestas para el desarrollo de las elecciones nacionales, el movimiento de personas todavía era escaso en La Plata. Incluso en la calle también se apreciaba muy poca presencia de autos y transeúntes. Por lo tanto, se esperaba con el discurrir de la jornada que los vecinos comiencen a acercarse a votar en el cumplimiento de su deber cívico.

A diferencia de las elecciones del 7 de septiembre, en donde la oferta electoral abarcaba concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales, este domingo los bonaerenses sólo elegirán diputados del distrito provincial para la Cámara baja nacional, lo que tal vez pudo haber generado cierto relajamiento en la gestión de cada ciudadano con respecto a qué hora concurrir a votar.

Por otro lado, se acentuó en el último tiempo cierto temor de los vecinos a ser asignados como autoridades de mesa ante cualquier ausencia en los centros de votación. Cabe recordar el tenso momento que se vivió en las elecciones del mes pasado en una escuela de 7 y 32 cuando un vecino que se acercó a votar corrió despavorido para evitar ser fiscal de mesa. Para su lamento, no pudo escapar de las fuerzas de seguridad y no tuvo más alternativa que cumplir con ese rol a lo largo de la jornada, tal como lo establece el reglamento ante la ausencia de las autoridades.

Como ocurre en cada elección en la Ciudad, el diario EL DIA pone a disposición de todos los vecinos su servicio de WhatsApp (2214779896) para recibir denuncias sobre demoras y otros inconvenientes como también para difundir situaciones que merezcan ser destacadas a lo largo de esta jornada de plena democracia. 

En este sentido se espera a priori una elección si se quiere más tranquila en La Plata y en toda la Provincia en la medida de la existencia de una menor oferta de cargos electorales. Tal vez sea ese no de los puntos para explicar el poco movimiento de votantes durante las primeras horas de la mañana en cuanto la gran mayoría de los electores prefirió tomarse el domingo para descansar y elegir el horario más conveniente para acercarse a votar.

Cabe recordar que en la Región se dispuso la gratuidad del transporte público para facilitar el desplazamiento de los vecinos a los centros de votación. Asimismo se garantizó mayor frecuencia de micros con el objetivo de mejorar el flujo de los micros durante esta jornada democrática.

En relación a la Boleta Única de Papel los platenses y habitantes de la Región tienen que tener en cuenta que este nuevo sistema, que hace su debut en estas elecciones de medio término, consiste en una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos.

Está divida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos -en este caso diputados y senadores- y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas.

Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

Dependiendo el distrito se votarán solo diputados o senadores y diputados juntos.

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa tendrán el modelo de BUP únicamente con diputados.

Mientras que en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se escogerán diputados y senadores en la Boleta Única de Papel.

Al momento de votar, la autoridad de mesa entregará un ejemplar de la BUP junto a una lapicera, para marcar la opción en el casillero del partido o frente electoral que cada ciudadano disponga.

Para tener en cuenta: voto en blanco y voto nulo

Según la información de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se considerará cómo voto nulo el caso de una Boleta Única no oficializada o cuando se trate de una oficializada que no cumpla con los siguientes requisitos:

Cuando contenga dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría.

Si se encuentra o posee algún tipo de rotura.
Si presenta inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral.
Si se adjuntan objetos externos a la BUP.

El caso del voto en blanco se produce cuando el elector no marca en el casillero de ninguna fuerza política, ya sea en una o más categorías.

De esta forma, el nuevo sistema de votación busca garantizar un proceso electoral más seguro, transparente y accesible para todos los ciudadanos.
 

