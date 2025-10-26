Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
Los primeros resultados, a las 21 y a las 23 podrían conocerse los ganadores
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
El domingo 26 de octubre se celebran en la Argentina las elecciones legislativas nacionales.
Aquí, la cobertura de EL DIA, minuto a minuto:
José Picón
Como ocurre cada dos años, los ciudadanos irán a las urnas en estas elecciones 2025 para elegir representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Será el domingo 26 de octubre con la novedad de la Boleta Única Papel (BUP) y en el caso de los bonaerenses deberán optar sólo por la categoría diputados nacionales.
La Cámara Nacional Electoral resolvió un aspecto clave para la transparencia de los próximos comicios legislativos: la publicación de los resultados provisorios deberá realizarse exclusivamente por distrito electoral, en línea con lo que establece la Constitución Nacional y la legislación vigente.
Tras los comicios en la Provincia de Buenos Aires, ahora el cronograma indica que los platenses tendrán que ir a votar este domingo 26 de octubre, fecha en la que se celebrarán en la Argentina las elecciones legislativas nacionales. A días de la votación, la Cámara Nacional Electoral informó que ya está disponible el padrón definitivo para que el ciudadano pueda consultar dónde emitir el sufragio.
Por primera vez se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP)
La provincia de Buenos Aires será el epicentro de la disputa por las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, fecha en que los bonaerenses tendrán que acudir nuevamente a las urnas para decidir quiénes ocuparán las 35 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados.
Las listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre ya están definidas, con un total de nueve dirigentes de La Plata que buscarán una banca en el Congreso. Uno por uno, quiénes son los platenses que competirán por las 35 bancas que se renuevan en la provincia de Buenos Aires.
Por primera vez se votará con Boleta Única de Papel en una elección marcada por la fragmentación política
La provincia de Buenos Aires volverá a ser este domingo el corazón de la disputa política nacional, cuando más de 13 millones de bonaerenses deban concurrir a las urnas para renovar 35 bancas en la Cámara de Diputados. El resultado en el distrito más poblado del país tendrá un impacto decisivo en el equilibrio del Congreso y en la proyección del poder político hacia los próximos dos años del gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados renovará 127 bancas en los comicios que se celebrarán este domingo y se avecina un fuerte escenario de polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA), que se distribuirán el 80 por ciento de los escaños en juego.
Ocho provincias eligen senadores en una contienda que puede redefinir el escenario del poder político
Junto con la renovación parcial de la Cámara de Diputados, ocho provincias elegirán este domingo senadores nacionales. En total se pondrán en juego 24 bancas del Senado, en una elección que podría consolidar el poder de los gobernadores dialoguistas y reordenar el equilibrio político entre la Casa Rosada y las provincias.
El oficialismo enfrenta un examen clave en las urnas. Se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 del Senado
Tras las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires, que arrojaron una victoria del peronismo por sobre La Libertad Avanza, ahora el foco está centrado en las legislativas nacionales que se realizarán el 26 de octubre.
Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, por lo que surgen dudas sobre si hay feriado el próximo lunes 27 de octubre.
