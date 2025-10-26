Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

26 de Octubre de 2025 | 08:01

El domingo 26 de octubre se celebran en la Argentina las elecciones legislativas nacionales. 

Aquí, la cobertura de EL DIA, minuto a minuto:

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado

José Picón

Leer la nota completa

Elecciones 2025: cómo se vota con la Boleta Única Papel y las multas por no votar o sacar fotos

Como ocurre cada dos años, los ciudadanos irán a las urnas en estas elecciones 2025 para elegir representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Será el domingo 26 de octubre con la novedad de la Boleta Única Papel (BUP) y en el caso de los bonaerenses deberán optar sólo por la categoría diputados nacionales.

Leer la nota completa

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones

La Cámara Nacional Electoral resolvió un aspecto clave para la transparencia de los próximos comicios legislativos: la publicación de los resultados provisorios deberá realizarse exclusivamente por distrito electoral, en línea con lo que establece la Constitución Nacional y la legislación vigente.

Leer la nota completa

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

Tras los comicios en la Provincia de Buenos Aires, ahora el cronograma indica que los platenses tendrán que ir a votar este domingo 26 de octubre, fecha en la que se celebrarán en la Argentina las elecciones legislativas nacionales. A días de la votación, la Cámara Nacional Electoral informó que ya está disponible el padrón definitivo para que el ciudadano pueda consultar dónde emitir el sufragio.

Leer la nota completa

Elecciones 2025: padrón, Boleta Única, qué se vota, principales candidatos en Provincia, resultados y lo que hay que saber

Por primera vez se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP)

La provincia de Buenos Aires será el epicentro de la disputa por las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, fecha en que los bonaerenses tendrán que acudir nuevamente a las urnas para decidir quiénes ocuparán las 35 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados.

Leer la nota completa

Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas de diputados nacionales

Las listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre ya están definidas, con un total de nueve dirigentes de La Plata que buscarán una banca en el Congreso. Uno por uno, quiénes son los platenses que competirán por las 35 bancas que se renuevan en la provincia de Buenos Aires.

Leer la nota completa

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Por primera vez se votará con Boleta  Única de Papel en una elección marcada por la fragmentación política 

La provincia de Buenos Aires volverá a ser este domingo el corazón de la disputa política nacional, cuando más de 13 millones de bonaerenses deban concurrir a las urnas para renovar 35 bancas en la Cámara de Diputados. El resultado en el distrito más poblado del país tendrá un impacto decisivo en el equilibrio del Congreso y en la proyección del poder político hacia los próximos dos años del gobierno de Javier Milei.

Leer la nota completa

La relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados renovará 127 bancas en los comicios que se celebrarán este domingo y se avecina un fuerte escenario de polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA), que se distribuirán el 80 por ciento de los escaños en juego.

Leer la nota completa

El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad

Ocho provincias eligen senadores en una contienda que puede redefinir el escenario del poder político 

Junto con la renovación parcial de la Cámara de Diputados, ocho provincias elegirán este domingo senadores nacionales. En total se pondrán en juego 24 bancas del Senado, en una elección que podría consolidar el poder de los gobernadores dialoguistas y reordenar el equilibrio político entre la Casa Rosada y las provincias.

Leer la nota completa

Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político

El oficialismo enfrenta un examen clave en las urnas. Se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 del Senado 

Leer la nota completa

Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender

Jorge Remón

 

Leer la nota completa

El video que explica cómo es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

Tras las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires, que arrojaron una victoria del peronismo por sobre La Libertad Avanza, ahora el foco está centrado en las legislativas nacionales que se realizarán el 26 de octubre.

Leer la nota completa

La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, por lo que surgen dudas sobre si hay feriado el próximo lunes 27 de octubre.

Leer la nota completa
La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

Elecciones 2025: padrón, Boleta Única, qué se vota, principales candidatos en Provincia, resultados y lo que hay que saber

Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas de diputados nacionales
