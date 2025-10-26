Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena

Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
26 de Octubre de 2025 | 16:03

Morena Rial atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. La hija de Jorge Rial permanece detenida en el penal de Magdalena, donde cumple un estricto régimen, y recientemente se conoció que le fue negada la prisión domiciliaria que su defensa había solicitado.

En las últimas horas, se difundió una imagen de Morena desde la cárcel. La joven aparece visiblemente cansada, sin maquillaje y con un semblante abatido, reflejo de la difícil situación que atraviesa. Según informan fuentes cercanas, se encuentra “muy triste y en completa soledad”, y su único contacto fueron videollamadas con su hijo Amadeo.

El equipo legal de Morena, conformado por Alejandro Cipolla y Leiro, había presentado un pedido urgente para que pueda cumplir su arresto en la vivienda de su amiga y madrina de su hijo, Evelyn, en San Justo. Sin embargo, el trámite sufrió demoras luego de que la asesoría pericial de La Matanza detectara falencias edilicias en la casa.

Ante esta situación, Jorge Rial intervino rápidamente y puso dinero de su bolsillo para realizar las modificaciones necesarias, que incluyen la instalación de una cocina, dos canillas, una cerradura y un cable canal, con el objetivo de cumplir con los requisitos para la prisión domiciliaria.

Mientras tanto, Morena continúa recibiendo acompañamiento psicológico en el penal, donde los profesionales intentan contener sus emociones y ayudarla a canalizar su situación. El difícil momento preocupa a su entorno, que aguarda por novedades respecto a su traslado a arresto domiciliario.

 

