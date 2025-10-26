Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River

Opinión.- La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
El DT puso a Juan Manuel Villalba en el lateral izquierdo y Pintado volvió a jugar en defensa con el ingreso de Manuel Panaro. Desde el lunes será evaluado Silva y no hay que descartar más cambios
Fernando Zaniratto ya comenzó a probar con vistas al partido del próximo domingo 2, a las 20.30, frente a River en el Estadio Monumental. A pesar del parate del Torneo Clausura por las elecciones legislativas que se desarrollarán hoy, el plantel albiazul culminó la semana con una práctica de fútbol formal frente a la Reserva que dirige Ricardo Kuzemka.
El entrenamiento, bajo una lluvia torrencial en Estancia Chica, se llevó adelante en la cancha de sintético Ángel Mariscal y el entrenador dispuso dos modificaciones en relación al equipo que perdió 2-0 ante Estudiantes. Juan Manuel Villalba ingresó por Pedro Silva Torrejón mientras que Manuel Panaro reemplazó a Fabricio Corbalán, con el regreso de Juan Pintado a la línea de fondo.
Villalba, de buenas actuaciones en el Sub 20 subcampeón mundial en Chile, ingresó en el lateral izquierdo, ya que Matías Melluso está descartado por un desgarro y Pedro Silva sigue en recuperación por un esguince de tobillo. Cuando el plantel vuelva mañana a los entrenamientos tras la jornada libre de hoy, el cordobés comenzará a ser probado para determinar su inclusión o el regreso al equipo del central formado en Vélez, quien ya reemplazó a Silva en un par de ocasiones en este campeonato.
La segunda modificación fue el regreso de Manuel Panaro a la posición de volante por derecha en lugar de Fabricio Corbalán, variante que determinó que el uruguayo Pintado vuelva al lateral derecho.
Bautista Merlini y Lucas Castro mantuvieron sus lugares en el once, con Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto como volantes centrales. Más allá de que la estructura no funcionó en UNO, la idea de Zaniratto es poder mejorar el funcionamiento con tiempo de trabajo, por lo que realizó esta práctica ante el equipo de Ricardo Kuzemka, ya clasificado a los playoffs del Proyección Clausura 2025.
Luego con el transcurso del entrenamiento hubo minutos para otros futbolistas, tales los casos de Franco Torres y Jeremías Merlo. En cambio, Germán Conti, otro de los futbolistas con chances de titularidad en el Monumental, jugó en el segundo grupo.
"Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés"
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
El equipo que enfrentó ayer a los juveniles estuvo conformado por Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.
Tras el domingo libre, el plantel retomará la actividad mañana en Abasto. Seguramente, habrá al menos una práctica más de fútbol para definir a los once titulares en cancha de River.
