Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
26 de Octubre de 2025 | 08:01

Escuchar esta nota

 

El San Isidro Club (SIC) se impuso por 13 a 9 ante su histórico rival, el CASI, en un disputado clásico que definió al primer finalista del URBA Top 12. Con esta victoria en "La Catedral" de San Isidro, el equipo de la Zanja aseguró su lugar en el partido decisivo, donde enfrentará a Newman, en busca del título.

LE PUEDE INTERESAR

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

LE PUEDE INTERESAR

Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River

El encuentro, caracterizado por una intensa presión defensiva, se mantuvo cerrado y con el marcador ajustado hasta el final. Sin embargo, el desenlace se vio empañado por incidentes de violencia entre las parcialidades, que incluyeron una invasión del campo de juego y una serie de enfrentamientos físicos.

El primer tiempo transcurrió con dominio de las defensas y el resultado se construyó exclusivamente con penales. El apertura del SIC, Santiago Pavlovsky, acertó dos patadas, mientras que Juan Akemeier descontó para el CASI, dejando el parcial 6-3 a favor de los visitantes.

En el complemento, el CASI revirtió temporalmente el marcador gracias a dos penales más de Akemeier, colocando el 9-6.

El punto de inflexión llegó a mitad del segundo tiempo, cuando el pack de forwards del SIC montó un potente maul cerca del ingoal local. En la acción, el jugador Andrea Panzarini fue tackleado de manera ilegal (tackle alto) por Felipe Hileman, lo que llevó al árbitro a sancionar un try-penal a favor del SIC y tarjeta amarilla para Hileman. El resultado se puso 13-9 y el CASI quedó con un hombre menos.

A pesar de contar con una nueva oportunidad de penal para acortar distancias, Akemeier falló el remate, diluyendo las últimas esperanzas de remontada del equipo anfitrión. El SIC se replegó eficazmente en defensa para asegurar la ventaja hasta el pitazo final.

Piñas van, piñas vienen

Al concluir el encuentro, la frustración de la parcialidad local desató una escalada de violencia. Inmediatamente después del pitazo, un grupo de aficionados del CASI invadió el campo de juego y se dirigió hacia la zona de la visita. La situación se desbordó rápidamente, extendiéndose a las tribunas, donde se registraron agresiones, insultos y feroces cruces a trompadas, resultando en varios asistentes con heridas visibles.

Con este triunfo, el San Isidro Club alcanza su quinta final en las últimas seis temporadas, consolidándose como una potencia en el rugby de Buenos Aires. El CASI, por su parte, lamentó la derrota en casa y los repudiables sucesos post-partido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado

Estudiantes tiene fecha para recibir al Xeneize

Ya se vota en La Plata y en todo el país con la Boleta Única

La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial

Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
Últimas noticias de Deportes

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River

“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”

Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Policiales
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Un “auto bordó” genera miedo en Villa Castells
Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata
En Tolosa denuncian un “delito descontrolado”
Política y Economía
VIDEO. ¿Temor a quedar como autoridad de mesa o votantes más remolones? Pocos platenses en la apertura de las mesas de votación
Ya se vota en La Plata y en todo el país con la Boleta Única
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
Espectáculos
Se supo: a qué le tiene miedo Mirtha Legrand
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”
“M”: Depeche Mode llega a los cines locales
La Ciudad
VIDEO. ¿Temor a quedar como autoridad de mesa o votantes más remolones? Pocos platenses en la apertura de las mesas de votación
Este domingo salió en EL DIA el cupón para ganar un auto 0Km con el Super Cartonazo: pozo de $6.000.000 y línea de $300.000
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla