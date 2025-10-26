Falta poco más de una hora para que cierren las mesas: hasta las 15 había votado el 41% del padrón
La Plata: fue a votar, tenía pedido de captura por violencia de género y terminó preso
El dólar después de las elecciones: Caputo adelantó que pasará
VIDEO. Votó Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
VIDEO.- Se vota a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata
VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única
Hay una app para seguir los resultados desde el teléfono celular
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y confirman que hay 8 fallecidos
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Taxista manejaba borracho, lo detuvieron y le revisaron el baúl: llevaba a su pareja encerrada
Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
Escuchar esta nota
El Real Madrid puso fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas contra su rival Barcelona con una victoria el domingo 2-1 en el primer Clásico de la temporada. Madrid ganó el partido de la liga española con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
La victoria en casa aumentó la ventaja del Madrid sobre Barcelona en la cima de La Liga a cinco puntos después de diez jornadas.
El delantero francés Mbappé, quien no logró convertir un penal en la segunda mitad, adelantó a Madrid a mitad del primer tiempo. Eso ocurrió después de que el VAR revirtiera una decisión de penal y un gol para los locales en los primeros 15 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu.
Mbappé abrió el marcador a los 22 minutos tras una asistencia de Bellingham. Barcelona igualó a través de Fermín López al 38 y Bellingham sentenció el encuentro al 43. El portero del Barcelona Wojciech Szczesny detuvo el penal de Mbappé al 52.
Hubo un breve altercado entre los jugadores del banquillo de ambos equipos después de que Pedri del Barcelona fuera expulsado justo antes del pitido final. La pelea continuó después de que el partido terminó, incluyendo al delantero del Madrid Vinícius Júnior y la estrelladel Barça Lamine Yamal —quien fue contenido exitosamente por los defensores del Madrid.
Madrid ha ganado 12 de 13 partidos esta temporada, su único revés siendo una derrota 5-2 en el Atlético de Madrid en la liga española en septiembre.
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?
Fue la tercera derrota de la temporada para el Barcelona en todas las competiciones. También había perdido este mes 2-1 ante el Paris Saint-Germain en casa en la Liga de Campeones y 4-1 en Sevilla en la liga española.
