Deportes

El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada

26 de Octubre de 2025 | 15:27

El Real Madrid puso fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas contra su rival Barcelona con una victoria el domingo 2-1 en el primer Clásico de la temporada. Madrid ganó el partido de la liga española con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

La victoria en casa aumentó la ventaja del Madrid sobre Barcelona en la cima de La Liga a cinco puntos después de diez jornadas.

El delantero francés Mbappé, quien no logró convertir un penal en la segunda mitad, adelantó a Madrid a mitad del primer tiempo. Eso ocurrió después de que el VAR revirtiera una decisión de penal y un gol para los locales en los primeros 15 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé abrió el marcador a los 22 minutos tras una asistencia de Bellingham. Barcelona igualó a través de Fermín López al 38 y Bellingham sentenció el encuentro al 43. El portero del Barcelona Wojciech Szczesny detuvo el penal de Mbappé al 52.

Hubo un breve altercado entre los jugadores del banquillo de ambos equipos después de que Pedri del Barcelona fuera expulsado justo antes del pitido final. La pelea continuó después de que el partido terminó, incluyendo al delantero del Madrid Vinícius Júnior y la estrelladel Barça Lamine Yamal —quien fue contenido exitosamente por los defensores del Madrid.

Madrid ha ganado 12 de 13 partidos esta temporada, su único revés siendo una derrota 5-2 en el Atlético de Madrid en la liga española en septiembre.

Fue la tercera derrota de la temporada para el Barcelona en todas las competiciones. También había perdido este mes 2-1 ante el Paris Saint-Germain en casa en la Liga de Campeones y 4-1 en Sevilla en la liga española.

