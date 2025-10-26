Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Se supo: a qué le tiene miedo Mirtha Legrand

26 de Octubre de 2025 | 08:10

Mirtha Legrand sorprendió anoche a sus invitados al confesar que, a pesar de sus años de carrera artística, no le gustaba hacer teatro y que tenía un miedo particular. “No me gustaba hacer teatro, me encanta verlo. Tengo miedo de salir al escenario”, aseguró la diva.

Estas declaraciones generaron asombro entre los actores presentes en su mesa, Roberto Moldavsky, Muriel Santana, Eleonora Wexler y Martín Seefeld. “Tengo miedo de tropezarme, de caerme, de olvidarme la letra. Le tengo respeto, me da miedo”, explicó.

“Es muy difícil el teatro, chicos. En cine cortas, repetís la escena. Es otra historia”, agregó la Chiqui. Por su parte, Wexler intervino en la conversación y confirmó los dichos de la conductora. “A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento”, comentó la actriz.

Finalmente, Mirtha reveló una anécdota de sus años haciendo temporada en las tablas. “Me fue bien siempre, yo hice una obra que se llamaba 40 kilates y estuvo en cartelera más de un año”, contó, y agregó: “Tenés que gustarle al público, te juzgan directamente si estás gorda, si estás flaca, si estás linda, si estás fea”, concluyó.

