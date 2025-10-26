Se supo: a qué le tiene miedo Mirtha Legrand

Ya se vota en La Plata y en todo el país con la Boleta Única
VIDEO. ¿Temor a quedar como autoridad de mesa o votantes más remolones? Pocos platenses en la apertura de las mesas de votación
La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Los primeros resultados, a las 21 y a las 23 podrían conocerse los ganadores
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Mirtha Legrand sorprendió anoche a sus invitados al confesar que, a pesar de sus años de carrera artística, no le gustaba hacer teatro y que tenía un miedo particular. “No me gustaba hacer teatro, me encanta verlo. Tengo miedo de salir al escenario”, aseguró la diva.
Estas declaraciones generaron asombro entre los actores presentes en su mesa, Roberto Moldavsky, Muriel Santana, Eleonora Wexler y Martín Seefeld. “Tengo miedo de tropezarme, de caerme, de olvidarme la letra. Le tengo respeto, me da miedo”, explicó.
“Es muy difícil el teatro, chicos. En cine cortas, repetís la escena. Es otra historia”, agregó la Chiqui. Por su parte, Wexler intervino en la conversación y confirmó los dichos de la conductora. “A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento”, comentó la actriz.
Finalmente, Mirtha reveló una anécdota de sus años haciendo temporada en las tablas. “Me fue bien siempre, yo hice una obra que se llamaba 40 kilates y estuvo en cartelera más de un año”, contó, y agregó: “Tenés que gustarle al público, te juzgan directamente si estás gorda, si estás flaca, si estás linda, si estás fea”, concluyó.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
