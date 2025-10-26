Tragedia en Misiones: un colectivo chocó, cayó a un arroyo y hay al menos 7 muertos

Al menos siete personas murieron como consecuencia del chocó, desbarrancó y posterior caída de un micro de larga distancia a un arroyo sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Misiones.

Según se informó, el micro, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento siete muertes y varios heridos.

Nota en desarrollo...