Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |Violento asalto en “La Boutique” de Diagonal 73 y 4

Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga

Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga

El local asaltado

26 de Octubre de 2025 | 02:02
Edición impresa

Un violento asalto se registró el último viernes por la mañana, cuando dos delincuentes ingresaron al comercio “La Boutique”, ubicado en Diagonal 73 y esquina 4, y redujeron a la encargada y a otras dos empleadas. Según consta en la denuncia a la que este diario accedió, los sujetos actuaron con extrema rapidez y lograron sustraer aproximadamente 70 perfumes importados y 3.000 pesos en efectivo de la caja registradora.

Una de las víctimas, una mujer de 32 años, relató que uno de los asaltante colocó los perfumes en una bolsa mientras que el segundo, más delgado y con campera negra, sujetaba a las empleadas y también colocaba artículos robados en otra bolsa. El hombre utilizó cinta para atar las muñecas de las trabajadoras, quienes debieron permanecer detrás del mostrador hasta que los delincuentes se retiraron.

Durante el robo, los asaltantes rompieron varios productos y exigieron que las empleadas contaran hasta cien antes de liberarse. Afortunadamente, ninguna de las víctimas sufrió lesiones de consideración, aunque presentaron marcas superficiales en las muñecas por la cinta utilizada.

El hecho se suma a una serie de robos recientes en comercios de la ciudad, donde la modalidad de ingresar rápidamente, reducir al personal y sustraer productos de alto valor se repite con frecuencia. Las autoridades locales iniciaron la investigación correspondiente y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a los autores del ataque.

La denuncia quedó radicada en la comisaría local, y se espera que la fiscalía de turno disponga medidas adicionales para esclarecer el dramático hecho.

 

