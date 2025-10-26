Opinión.- La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Opinión.- La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
Los primeros resultados, a las 21 y a las 23 podrían conocerse los ganadores
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
Serie A: Nápoli bajó al Inter de Lautaro y se subió a lo más alto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento asalto se registró el último viernes por la mañana, cuando dos delincuentes ingresaron al comercio “La Boutique”, ubicado en Diagonal 73 y esquina 4, y redujeron a la encargada y a otras dos empleadas. Según consta en la denuncia a la que este diario accedió, los sujetos actuaron con extrema rapidez y lograron sustraer aproximadamente 70 perfumes importados y 3.000 pesos en efectivo de la caja registradora.
Una de las víctimas, una mujer de 32 años, relató que uno de los asaltante colocó los perfumes en una bolsa mientras que el segundo, más delgado y con campera negra, sujetaba a las empleadas y también colocaba artículos robados en otra bolsa. El hombre utilizó cinta para atar las muñecas de las trabajadoras, quienes debieron permanecer detrás del mostrador hasta que los delincuentes se retiraron.
Durante el robo, los asaltantes rompieron varios productos y exigieron que las empleadas contaran hasta cien antes de liberarse. Afortunadamente, ninguna de las víctimas sufrió lesiones de consideración, aunque presentaron marcas superficiales en las muñecas por la cinta utilizada.
El hecho se suma a una serie de robos recientes en comercios de la ciudad, donde la modalidad de ingresar rápidamente, reducir al personal y sustraer productos de alto valor se repite con frecuencia. Las autoridades locales iniciaron la investigación correspondiente y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a los autores del ataque.
La denuncia quedó radicada en la comisaría local, y se espera que la fiscalía de turno disponga medidas adicionales para esclarecer el dramático hecho.
LE PUEDE INTERESAR
A piedrazos, se metió en una panadería de Berisso
LE PUEDE INTERESAR
Cortan un alambrado y saquean una verdulería
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí