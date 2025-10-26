Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ELECCIONES 2025

La Plata: fue a votar, tenía pedido de captura por violencia de género y terminó preso

La Plata: fue a votar, tenía pedido de captura por violencia de género y terminó preso
26 de Octubre de 2025 | 15:31

Escuchar esta nota

Personal de la Comisaría Novena de La Plata detuvo este domingo a un hombre, de 29 años, que era intensamente buscado por violencia de género y luego de votar fue interceptado en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en la calle 67 entre 116 y 117.  

El operativo se montó en forma encubierta tras conocerse el lugar donde el imputado debía emitir su voto. Al finalizar el sufragio, el acusado fue abordado sin ofrecer resistencia y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Nº7 de La Plata, que dispuso su comparecencia para este lunes. 

Otras cuatro personas fueron detenidas en Trenque Lauquen, Moreno y La Matanza, en el marco de las elecciones legislativas 2025, acusados de hurto, violencia de género y abuso sexual. Las capturas se lograron tras intensos procedimientos en los lugares de votación.

El primero de los casos ocurrió cuando personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a un hombre, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

Los investigadores contaban con información de que el encausado se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650, motivo por el cual, tras un discreto operativo de vigilancia, “fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington”, detallaron. El implicado quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Pueblas.

Otro de los casos sucedió cuando personal de la DDI La Matanza llevó adelante un operativo de vigilancia para capturar a un hombre prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género.

Las autoridades fueron alertadas de que el imputado se presentaría a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino, por lo que los agentes realizaron un procedimiento cerrojo.

“Al momento en que el sujeto salió del establecimiento luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia”, sumaron. El detenido, de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

Más tarde, personal de la misma DDI, efectuó la detención de un prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, causa que también tramita la UFI N°1 de Violencia de Género.

“El personal actuante contaba con información de que el imputado se presentaría a emitir su voto en la Escuela Primaria N°43, ubicada en calle San Pedro 502, La Tablada”, señalaron.

 

