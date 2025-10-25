Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”

25 de Octubre de 2025 | 20:06

La cantante de Bandana se refirió públicamente a la situación de Leandro García Gómez y apuntó contra algunas de sus excompañeras.

La cantante Lourdes Fernández, integrante del recordado grupo Bandana, rompió el silencio este sábado, a dos días de la detención de su expareja Leandro García Gómez. A través de un comunicado publicado en Instagram, la artista explicó que tuvo que tomar “decisiones drásticas” en su relación debido a “la suma de muchos sucesos dolorosos”.

 “Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender”, escribió la artista, que en su faceta solista se presenta como Lowrdes.

En su mensaje, la cantante también apuntó contra algunas personas que, según dijo, hablaron públicamente sobre su situación sin haberla contactado.

“Una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me llamó para saber si estoy bien”, señaló, en una aparente referencia a Lissa Vera, su excompañera en la banda.

Durante los últimos días, Vera había declarado ante los medios y calificó a García Gómez como “una persona muy peligrosa”. Incluso advirtió que prefería el enojo de Lourdes antes que lamentar una tragedia: “Yo prefiero que Lourdes se enoje conmigo a después tener que lamentarme frente a un cajón”, había dicho.

LE PUEDE INTERESAR

Resistiendo entre votos, bots y botox

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Así anunció Rodolfo Barili en Telefe Noticias la venta del canal: ¿Quiénes son los nuevos dueños?

Fernández aseguró que actualmente se encuentra “acompañada y contenida” por su entorno cercano y explicó que en los últimos días se mantuvo alejada de las redes por estar cursando anginas. 

Además, reconoció que atraviesa un momento de “cuestiones confusas” que espera poder aclarar: “Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez.”

El comunicado llega pocos días después de que Lourdes publicara una historia dedicada a García Gómez, a quien llamaba “Lean GG”, donde mencionaba el deseo de “reparar el vínculo” y destacaba que “nadie nos enseña a amar”.

El regreso de Bandana está previsto para el 23 de noviembre, aunque la situación personal de Lourdes podría alterar los planes del grupo.

 

 

 

