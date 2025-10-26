Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un “auto bordó” genera miedo en Villa Castells

El auto bordó de la banda quedó filmado en 11 entre 499 y 500 / EL DIA

26 de Octubre de 2025 | 02:05
Edición impresa

La impunidad con la que operan algunos delincuentes en nuestra región sigue siendo motivo de alarma e indignación, y en Villa Castells esa sensación se siente con fuerza. Los vecinos aseguran que un trío de ladrones se moviliza en un auto bordó de modelo antiguo, vehículo que ya fue visto y registrado por cámaras de seguridad en varios episodios de inseguridad.

Lo llamativo, según relatan los frentistas, es que a los integrantes de esta banda esa exposición no les preocupa demasiado. Incluso se los ha visto, en pleno día, “a cara descubierta”.

Una de las vecinas, que pidió mantener su identidad en reserva, relató a EL DIA un reciente intento de ingreso a su vivienda en calle 11 entre 499 y 500. “El viernes, alrededor de las 16:20, un ladrón adulto, acompañado por otro, intentó forzar el picaporte de nuestra puerta”, contó.

“Yo no estaba en casa, pero un familiar sí, y enseguida llamó al destacamento policial de 11 y 493. Se avisó a tiempo. Llegaron cinco patrulleros, pero los dos ladrones se subieron rápidamente al auto bordó -que, según vecinos, tiene cinco puertas y sin patentes- y escaparon antes de que los uniformados pudieran interceptarlos”.

A pesar de que el modelo del auto no pudo ser identificado, la vecina destacó que las cámaras de seguridad y el sistema de alarma de la casa permitieron detectar la maniobra de inmediato.

El malestar de los vecinos de Villa Castells no es nuevo. “Vivimos aquí hace 14 años con miedo por los robos, y la situación se agravó mucho en los últimos dos años”, señaló. Según comentan, los delincuentes tienen como objetivo principal viviendas y peatones. “Hay muchos motochorros que asaltan a quienes caminan por la calle”, agregaron.

La comunidad se organiza frente a la inseguridad. La mujer destacó que existen más de 900 vecinos activos en un grupo de WhatsApp para compartir alertas y precauciones.

Otros habitantes del barrio confirmaron el accionar de los delincuentes y añadieron un dato preocupante: “Hay muchos menores de edad entre quienes delinquen, varios hijos de adultos conocidos por sus antecedentes”.

El relato de los vecinos refleja la sensación de asedio constante en Villa Castells y la creciente preocupación por la impunidad con la que algunos aprovechan la falta de control para delinquir sin temor, incluso durante el día.

Por último los frenstistas destacan que la presencia policial es limitada y que muchas veces los patrullajes llegan tarde. “No siempre se puede esperar que la policía esté justo cuando sucede un hecho; a veces los ladrones actúan en cuestión de segundos y ya desaparecieron antes de que lleguen”, explicó otra vecina. Por eso, el grupo de WhatsApp y los sistemas de alarma se convirtieron en herramientas de prevención.

 

