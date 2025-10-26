Fue a votar en La Plata con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto

Una mujer denunció que esta mañana su marido fue víctima de un hecho de extrema violencia en el contexto de las elecciones 2025. Según denunció a EL DIA, fue a votar a la Escuela 83, de 153 y 66 de Los Hornos, junto a su hijo discapacitado, y que su marido recibió un feroz golpiza mientras los esperaba en la puerta.

"El estacionó en la puerta de la escuela, cerca del UPA de Los Hornos, para esperarnos porque mi hijo no se puede desplazar bien. Al rato vino un joven nervioso y alterado que le pedía que corra el auto", sostuvo la vecino platense que se comunicó con la redacción. "Mi marido le decía que nos estaba esperando, que tenemos un hijo discapacitado, pero como no lo comprendía lo agarró a trompadas", agregó.

En ese marco dijo que "la policía no hizo nada" y que su hijo "entró en una crisis de nervios. Toma psicofármacos y tuve que darle una dosis mayor para tranquilizarlo".

Sobre la golpiza que recibió su pareja contó que "primero lo golpeó y lo tiró al piso, y empezó a darle patadas en las piernas., Está muy dolorido". También reveló que había mucha gente mirando y que "nadie hizo nada porque es un muchacho que lo conocen en Los Hornos y le tienen miedo".